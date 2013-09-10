برگزاری اردوی بلند مدت بازگشت به صد سال قبل است/ تیم ملی متولی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مایلی کهن در مورد وضعیت تیم ملی فوتبال و عملکرد مربی تیم ملی گفت: تیم ملی فوتبال متولی ندارد و همه اختیارات فوتبال در دست کی روش است و متاسفانه کسی هم نمی تواند از گل پايين تر به ايشان بگوید و مشکلات ما هم به این موضوع بر می گردد.

وی که با رادیو ورزش گفتگو می کرد افزود: اخیرا همه به دو تیم پرسپولیس و استقلال حمله می کنند که بازی با کیفیتی ارائه نمی دهند. اما آیا در این مدت از تیم ملی بازی با کیفیت دیده ایم؟ درست است که به عنوان صدرنشین به جام جهانی راه یافتیم ولی واقعیت امر این است که ما شانسی به این مسابقات راه یافتیم.

محمد مایلی کهن در ادامه افزود: اگر به صحبت‌های مسئولین فدراسیون فوتبال دقت کنید، می‌بینید 10 تا 20 درصد وضعیت حال حاضر فوتبال ملی بخاطر مسائل مالی است و بدلیل عدم برنامه ریزی مناسب روزهای فیفا را یکی پس از دیگری از دست می دهیم.

وی همچنین اظهار داشت: برگزاری اردوهای طولانی مدت منسوخ شده و هیچ تیمی چنین کاری نمی کند زیرا این موضوع برگشت به صد سال قبل است. همه تیمها 72 ساعت قبل تیم را جمع می کنند و در روزهای فیفا که هزینه کمتری هم برای تیمها دارد بازی خود را انجام می دهند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در ادامه خاطرنشان کرد : اگر می خواهیم در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشیم ترکیب تیم ملی باید تغییر کند زیرا میانگین سنی بازیکنان بالاست و با شرایط موجود نمی توان عملکرد مناسب داشته باشد.