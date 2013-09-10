هیئت های مذهبی در صدر لشکر جبهه فرهنگی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر از شهر کرد، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی بعد از ظهر سه شنبه در اجتماع هیئت های مذهبی و مداحان استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه هیئت های مذهبی اصحاب کهف ولایت هستند، اظهار داشت: هیئت ها پرچم ولایت مداری را بر سر در حسینه ها و مساجد بر افراشته اند.

وی با اشاره به اینکه هیئت های مذهبی رسالت بلندی دارند، بیان داشت: هیئت ها پیروان صادق و خالص برای ولایت هستند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه آنچه در جهان امروز مورد توجه است اصل ولایت در نظام و انقلاب اسلامی است، اذعان داشت: خاستگاه هیئت های مذهبی پیوند با ولایت است و در کشور باید اعضای هیئت های مذهبی به عنوان سرمایه های ملی پاس داشته شوند.

وی با بیان اینکه تمامی اقشار جامعه باید لبیک گو فرمان رهبری باشند، بیان داشت: هیئت های مذهبی باید گوش به فرمان رهبری باشند و ولایت مداری خود را نشان دهند.

اسلام بدون ولایت پوسته خالی است

خاموشی با بیان اینکه اسلام بدون ولایت پوسته خالی است، تصریح کرد: اسلام ناب، اسلام ولایت مدار است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه دشمن بعد از انقلاب در درون و بیرون مرز ترور ها، تحمیل جنگ ، تحریم ها و در حال حاضر جنگ نرم را برای مردم کشورمان به وجود آورده است، عنوان کرد: هیئت های مذهبی در صدر لشکر جبهه انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه هیات های دانش آموزی، محافل دینی در منازل و هیات های اصناف باید توسعه یابد، بیان داشت: سازمان تبلیغات از این هیئت ها حمایت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نقش کاردکرد هیئت های مذهبی مردمی بودن است، تصریح کرد: تقویت باور های ناب اسلامی و انقلابی از کار های اساسی هیئت های مذهبی است.