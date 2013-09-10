  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۴۷

مقتدایی:

کمسیون عمران ابعاد مختلف حادثه اتوبان قم را بررسی می کند/پیام تسلیت نماینده اصفهان

کمسیون عمران ابعاد مختلف حادثه اتوبان قم را بررسی می کند/پیام تسلیت نماینده اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این حادثه بسیار ناراحت کننده بود گفت: کمسیون عمران مجلس ابعاد مختلف حادثه و چگونگی جلوگیری از حوادث مشابه را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی طی پیامی آورده است: حادثه دلخراش تصادف دو اتوبوس مسافربری اینجانب را حقیقتا دچار تاسف و تاثر نمود و سانحه در گذشت هموطنان عزیزمان که عمدتا از دو استان اصفهان و یزد بوده اند را به ملت شریف و به خصوص خانواده های داغ دار آن عزیزان در دو استان اصفهان و یزد تسلیت عرض می نمایم و برای بازماندگان صبر و برای آن عزیزان جان باخته طلب مغفرت و غفران الهی را می نمایم.

مقتدایی در بخش دیگر این پیام آورده است: با توجه به اینکه موارد مشابه دیگری وجود داشته است در مجلس شورای اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم تا پاسخ گویی لازم انجام شود.

وی ادامه داد:  همچنین از ریاست مجلس نیز درخواست شده تا موضوع را پیگیری و کمسیون عمران مجلس ابعاد مختلف حادثه و چگونگی جلوگیری از حوادث مشابه را دنبال خواهد کرد.

 

 

کد مطلب 2133168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها