کمسیون عمران ابعاد مختلف حادثه اتوبان قم را بررسی می کند/پیام تسلیت نماینده اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی طی پیامی آورده است: حادثه دلخراش تصادف دو اتوبوس مسافربری اینجانب را حقیقتا دچار تاسف و تاثر نمود و سانحه در گذشت هموطنان عزیزمان که عمدتا از دو استان اصفهان و یزد بوده اند را به ملت شریف و به خصوص خانواده های داغ دار آن عزیزان در دو استان اصفهان و یزد تسلیت عرض می نمایم و برای بازماندگان صبر و برای آن عزیزان جان باخته طلب مغفرت و غفران الهی را می نمایم.

مقتدایی در بخش دیگر این پیام آورده است: با توجه به اینکه موارد مشابه دیگری وجود داشته است در مجلس شورای اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم تا پاسخ گویی لازم انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین از ریاست مجلس نیز درخواست شده تا موضوع را پیگیری و کمسیون عمران مجلس ابعاد مختلف حادثه و چگونگی جلوگیری از حوادث مشابه را دنبال خواهد کرد.