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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۲۰:۴۸

همزمان با دهه کرامت و روز ملی بزرگداشت امامزادگان؛

همایش بزرگداشت امامزاده اسماعیل (ع) شهریار برگزار می شود

همایش بزرگداشت امامزاده اسماعیل (ع) شهریار برگزار می شود

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهریار از برپایی همایش بزرگداشت امامزاده اسماعیل (ع) این شهرستان همزمان با دهه کرامت و روز ملی تکریم امامزادگان خبر داد.

حجت الاسلام سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با دهه کرامت و روز ملی بزرگداشت امامزادگان، با توجه به حضور آستان مقدس چند تن از نواده های پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در نقاط مختلف شهریار، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برنامه های ویزه ای برای این ایام در نظر گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا همایشی برای بزرگداشت امامزاده اسماعیل (ع) شهر شهریار در نظر گرفته شده است که با حضور مردم متدین و ولایی و مسئولان شهرستان برگزار می شود، در این مراسم حجت الاسلام محمد ابوالقاسمی به سخنرانی خواهد پرداخت.

وی گفت: همایش مذکور در روز پنجشنبه مورخ 26 شهریورماه جاری پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهریار در ادامه از برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در امامزادگان این شهرستان خبر داد و افزود: این نمایشگاه از تاریخ 17 لغایت 31 شهریورماه جاری در آستان مقدس امامزادده هادی (ع) برپا می شود و به ارائه جدیدترین کتب مذهبی، آموزشی، علمی، کمک درسی، داستانی و... می پردازد.

کد مطلب 2133183

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