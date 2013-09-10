همایش بزرگداشت امامزاده اسماعیل (ع) شهریار برگزار می شود

حجت الاسلام سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با دهه کرامت و روز ملی بزرگداشت امامزادگان، با توجه به حضور آستان مقدس چند تن از نواده های پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در نقاط مختلف شهریار، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برنامه های ویزه ای برای این ایام در نظر گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا همایشی برای بزرگداشت امامزاده اسماعیل (ع) شهر شهریار در نظر گرفته شده است که با حضور مردم متدین و ولایی و مسئولان شهرستان برگزار می شود، در این مراسم حجت الاسلام محمد ابوالقاسمی به سخنرانی خواهد پرداخت.

وی گفت: همایش مذکور در روز پنجشنبه مورخ 26 شهریورماه جاری پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهریار در ادامه از برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در امامزادگان این شهرستان خبر داد و افزود: این نمایشگاه از تاریخ 17 لغایت 31 شهریورماه جاری در آستان مقدس امامزادده هادی (ع) برپا می شود و به ارائه جدیدترین کتب مذهبی، آموزشی، علمی، کمک درسی، داستانی و... می پردازد.