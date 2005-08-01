محورهاي اصلي نامه ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي

به گزارش خبر گزاري مهر در اين نامه كشورمان تاكيد كرده است كه كليه فعاليت هاي تاسيسات هسته‌اي فرآوري اورانيوم (UCF) در اصفهان طبق موازين حقوقي اين آژانس در گستره عمليات غني سازي نمي گنجد و با حقوق ايران انطباق كامل دارد.

ايران علاوه بر اين با اشاره به مستندات مكرر بخش بازرسي و پادماني آژانس و همكاري كامل كشورمان در زمينه هاي نظارتي اعلام كرده همچنان با آغوش باز نظارتهاي پادماني را پذيرفته و بازگشايي مجدد سايت اصفهان را نيز با حضور بازرسان انجام داده و حتي مواد توليدي خود را نيز بر اساس پادمان با اطلاع بازرسان نگهداري خواهد كرد.

به گزارش مهر در نامه ايران با اعلام اينكه آغاز فعاليت هسته اي ايران صرفا در عرصه فناوري مواد و تاسيسات اصفهان بوده يادآور شده است: در اين مرحله آغاز فعاليتها متوجه ساير سايتها نيست و ايران همچنان به تعليق داوطلبانه غني سازي پايبند است.

در نامه مفصل ايران همچنين به تاريخچه اي ازفعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان ، تحريمهاي اعمالي كه بر خلاف مباني حقوقي آژانس بوده ، فشار بر كشور ثالث همكار ايران اشاره و تاكيد شده كه عليرغم اين كليه توانمنديهاي ايران حاصل تلاشهاي داخلي و بومي است.

به گزارش مهر نامه ايران تصريح دارد كه عدم همكاريهاي صورت گرفته با كشورمان براي دستيابي به فناوري صلح آميز اتمي تبعيضي آشكار و از ديدگاه دولت و ملت ايران نفي حقوق حقه ايران بر اساس پيمان ان پي تي و اساسنامه آژانس بوده است.

در اين نامه تاكيد شده است كه گزارشات مكرر و از جمله گزارش سال 2003 ميلادي "محمد البرادعي" مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر اينكه فعاليت‌هاي اتمي گذشته ايران به سوي اهداف نظامي منحرف نشده، استناد و نشانه محكم حسن نيت ايران است.

به گزارش مهر در اين نامه با اشاره به سير مذاكرات با 3 كشور اروپايي تصريح شده كه عليرغم همه گونه همكاري و حسن نيت ايران بر مبناي توافق پاريس ، اين كشورها در عمل به تعهدات متقابل خود كند بوده يا قصور كرده اند كه به طور نمونه آخرين تخلف آنها عدم تحويل طرح جامع تا پايان ماه جولاي جاري بوده است.

ايران در اين نامه ضمن اعلام آمادگي براي پيگيري بخش مذاكرات مربوط به چرخه سوخت و غني سازي به اميد نتيجه اي مفيد ، بر پايبندي كامل خود به صلح آميز بودن كليه فعاليتهاي هسته اي تاكيد و خواستار خاورميانه اي عاري از سلاح اتمي شده است.

ايران از آژانس خواسته تا براي اطلاع جامعه بين المللي و شفاف شدن مواضع ايران نامه را به اطلاع همه اعضاي شوراي حكام برساند.

در اين نامه ، كشورمان با يادآوري حل همه ابهام هاي آژانس در سايه همكاري ايران و باقي ماندن تنها يك ابهام حل شدني گفته است كه ظاهرا اين نتايج مثبت همكاري براي برخي كشورها خوشايند نيست.

نامه فوق تاكيد كرده كه تهران تمام همكاري ها ، مذاكرات با كشورهاي سه گانه اروپايي و اقدامات داوطلبانه را اقدامي اعتماد ساز دانسته و مي داند و خواستار آن است كه اروپا به تكاليف و تعهدات متقابل خود عمل كند.

در بخش ديگري از اين نامه با اشاره به اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و موافقت با بازرسي‌هاي آژانس از تاسيسات هسته‌اي ايران، بر ادامه اين همكاري ها با آژانس در چارچوب مقررات اين سازمان تاكيد شده است.

كشورمان همچنين تاكيد كرده كه آغاز بكار تاسيسات اصفهان معادل آغاز غني سازي نيست و تهران به مذاكرات سازنده با اروپا ادامه خواهد داد.