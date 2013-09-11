كارگاه آموزشی كودهای هیومیكی در شهرستان خدابنده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه با هدف آشنایی کشاورزان و کارشناسان شهرستان خدابنده با نحوه مصرف کودهای هیومیکی برگزار شد.

کارگاه فوق با حضور 61 نفر و با تدریس آقای سلامی و خانم ساجدی از شرکت گلسنگ کویر یزد در سالن خوشه طلایی مدیریت جهاد کشاورزی خدابنده به انجام رسید

قابل ذکر است کودهای هیومیکی منشا طبیعی دارند و با مصرف آنها ضمن کاهش نیاز به کودهای شیمیایی، عوارض گوناگون آن را نیز می‌کاهد.

برگزاری کلاس توجیهی تب کریمه کنگو در شهرستان خدابنده



با همکاری و مشارکت شبکه دامپزشکی شهرستان خدابنده با هدف توجیه قصابان این شهرستان کلاس آموزشی در سالن خوشه طلایی مدیریت جهاد کشاورزی خدابنده برگزار شد.

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری حاد ویروسی قابل انتقال از حیوان به انسان است.

بیماری در انسان با سردرد شدید، تب، لرز، درد عضلانی، سرخی مخاط چشم، ترس از نور و علائم مشابه شروع شده و ممکن است با حالت تهوع، گلو درد و گاه با اسهال و درد منتشر شکمی همراه باشد به دنبال آن

ممکن است سایر پدیده‌های خونریزی دهنده مثل اسهال خونی، خونریزی از دهان، ملتحمه چشم، گوشها، رحم و حتی خلط خونی ظاهر شود که در نهایت ممکن است منجر به مرگ شود.

مخزن اصلی ویروس در طبیعت کنه هیالوما است.