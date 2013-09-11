عبدالله آل‌کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اولین‌بار در شهرستان شوش شناسنامه جدید الکترونیکی تحت وب صادر می‌شود.

آل‌کثیر افزود: از اول شهریور ماه امسال با استفاده از آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی متمرکز در سازمان ثبت احوال، سامانه صدور شناسنامه الکترونیکی تحت وب در شهر شوش نصب و راه اندازی شد.

وی یادآور شد: از مزایای نوین این نوع خدمت در ثبت احوال صدور شناسنامه های تعویض ناشی از تغییرات سجلی و پاسخ به استعلامات سازمانهای دولتی دیگر در نزدیکترین مرکز ثبت احوال صورت می گیرد.

آل‌کثیر در ادامه گفت: به طوری شخص بدون در نظر گرفتن محل صدور شناسنامه بتواند با مراجعه به نزدیکترین مرکز ثبت احوال و در کوتاهترین زمان خدمات سجلی خود را بدون پرداخت هزینه پستی دریافت کند.

رئیس اداره ثبت احوال شوش گفت: شناسنامه جدید جمهوری اسلامی از نوع الکترونیکی آن هم اکنون فقط در قبال شناسنامه‌های مستعمل، مفقوده و ناشی از تغییرات سجلی صادر و تحویل داده می شود اما فراخوان عمومی داده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان شوش با جمعیتی بالغ بر 70 هزار نفر در شمال خوزستان واقع شده و شغل اکثر مردم در این شهرستان کشاورزی و دامداری است.