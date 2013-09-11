طنزپردازان اصفهانی صدرنشین مسابقات طنز رادیو جوان شدند

فریبا زمانی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کیفیت آثار ارایه شده در سومین مسابقه ملی طنز رادیو جوان نسبت به سال‌های گذشته بسیار بالا بود، اظهار داشت: هنرمندان طنزپرداز اصفهانی در این مسابقه خوب درخشیدند.

این هنرمند طنزپرداز با اشاره به کیفیت بالای آثاری که توسط هنرمندان اصفهانی در این مسابقه ارایه شد، ادامه داد: هنرمندان اصفهانی به سبب ذوق و استعداد که در زمینه طنز پردازی دارا هستند، آثار خوب و قابل تاملی را ارایه دادند.

وی با بیان اینکه داوران این دوره نسبت به دوه های قبل، دقیق تر و حرفه ای تر بودند، افزود: موضوع سومین مسابقه ملی طنز رادیو جوان در رابطه با مسایل ورزشی بود و داوران تمامی متن های ارایه شده را به خوبی بررسی کردند.

این طنزپرداز جوان اصفهانی که با ارایه شعر طنز موفق به کسب رتبه نخست شده است، بیان داشت: بخش‌های ابتدایی این مسابقه در سه قالب تذکره، مونولوگ، متن و شعر برگزار شد اما در بخش پایانی، انتخاب قالب برای شرکت کنندگان آزاد بود.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان به صورت تلفنی یا حضور در داخل استدیو، طنزهای خود را می خواندند و داوران به بررسی متون می‌پرداختند تا اینکه در ابتدای هفته جاری آیین اختتامیه برگزار و از بین هشت فینالیست، سه نفر به عنوان برگزیده، معرفی شدند.