اسب های زیبای خوزستان به اردکان می روند

سعید شایعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از هفت اسب از خوزستان در این مسابقات شرکت می کنند.



شایعی نژاد افزود: سال گذشته اسبهای عرب خوزستان توانستند امتیازهای خوبی را کسب کنند.



شایعی یادآور شد: مسابقات اردکان یزد در تاریخ های 27، 28 و 29 شهریور برگزار می شوند که تا آن زمان باید خود را برای شرکت در این رقابت ها آماده کنیم.



به گفته وی، البته چون در تاریخ 19 و 20 مهر ماه امسال نیز در تهران مسابقه دیگری وجود دارد به همین خاطر بسیاری از اسب ها به مسابقه اردکان نمی روند و خود را برای تهران آماده می کنند.



رئیس کمیته هندلرهای فدراسیون سوارکاری به آخرین مسابقه زیبایی صورت گرفته در تهران اشاره کرد و گفت: اخیراً در آخرین مسابقه زیبایی که در تهران برگزار شد اسب های خوزستانی مقام های خوبی را کسب کردند.



به گفته وی، کیفیت و نحوه برگزاری مسابقات در تهران بسیار خود و جذاب بود.



شایعی به برخی از مقام های کسب شده در آخرین مسابقه زیبایی کشور اشاره کرد و توضیح داد: مقام اول گروه نریان یک ساله رده ایکاهو را اسب مدعی از خرمشهر کسب کرد. مقام اول مادیان های دو ساله رده ایکاهو را نیز پریلیتا از خرمشهر تصاحب کرد.



وی گفت: همچنین لیدی آنجلینا توانست هم مقام اول مادیان های سه ساله رده ایکاهو و مقام قهرمان قهرمانان مادیان های خردسال را از ان خود کند.



به گزارش مهر، خوزستان با اسب های اصیل عرب همواره قطب اسب های کشور بوده است. در مسابقات زیبایی و کورس همواره مقام های اول را اسب های عرب خوزستان از آن خود می کنند.