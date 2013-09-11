جاذبه های ایران ناشناخته مانده است/ برگزاری اجلاس ایران و آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، آرجی وایت هد صبح چهارشنبه در نشست با مدیران کل دستگاههای اجرایی مازندران گفت: در سفر به مازندران از توانمندی های استان در حوزه آبزیان، شیلات، مجتمع پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی، مجتمع و اراضی کشاورزی دشت ناز و ظرفیت های بندرامیرآباد بازدید شد و هدف از این دیدار عاملی برای نزدیک کردن و بهبود بخشیدن رابطه تجاری دو کشور ایران و آفریقای جنوبی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سفر به مازندران و گیلان تحت تاثیرتوانمندی ها و ظرفیت های این دو استان و همچنین ارتباط خوب بین بخش دولتی و خصوصی قرار گرفتم، اظهار داشت: بخش دولتی شرایط خوبی برای حمایت از بخش خصوصی و انجام فعالیت فراهم کرده که ممکن است در این بین مشکلاتی بوجود آید.

برگزاری اجلاس مشترک ایران و آفریقای جنوبی

وی با بیان اینکه بهبود روابط دو کشور تعریف شده است، افزود: اجلاس کمیسیون مشترک ایران و آفریقای جنوبی مهرماه برگزار می شود و این امر کمک به وضعیت اقتصادی می کند.

سفیر آفریقای جنوبی اذعان داشت: با توجه به دو مسئله کشاورزی و آبزیان در صادرات محصولات به کشورهای سی آی اس و کشورهای همسایه به تجارب خوبی دست یافته ایم.

وی به ظرفیت های خوب آبزیان و شیلات اشاره کرد و گفت: این امر موفقیت های خوبی است و سبب شده کسب و کار در این زمینه برای جوانان ایرانی در آفریقای جنوبی ایجاد شود.

آرجی وایت هد با بیان اینکه برای بهبود روابط با دولت ایران اهداف خاصی را دنبال می کند، به تبادل نظر بین دو کشور در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این زمینه قابلیت های بسیاری وجود دارد و می تواند چالش هایی که در زمینه گردشگری در آفریقای جنوبی وجود دارد را با تبادل نظر رفع کرد.

وی بیان کرد: در بحث گردشگری ، زمینه های مختلف فرهنگی، سلامت، تاریخی و خیلی مباحث مشابه مطرح است و دو کشور باید برگ برنده داشته باشند و از تجارب هم استفاده کنند.

وی اظهار داشت: برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و توریسم شرایط خوبی فراهم است و تفاهم نامه های خوبی بین 2 کشور انجام شده است.