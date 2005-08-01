انتخابات مصر و نفرين فراعنه

حسني مبارك رئيس جمهوري مصر كه از سال 1981رياست جمهوري كشورش را بعهده دارد يكي از مهمترين نامزدهاي اين دوره از انتخابات است.



تاكنون 15 تن ديگر از شخصيت هاي سياسي وحزبي مصر از جمله ايمن نور رئيس حزب الغد" فردا" و سر سخت ترين رقباي حسني مبارك در كميته ويژه بررسي صلاحيت نامزدها ي رياست جمهوري ثبت نام كرده اند.



مصركه يكي ازبزرگترين كشورهاي عرب بشمارمي آيد درطول بيش از نيم قرن گذشته نقش مهم وحساسي درمسائل خاورميانه وجهان عرب ايفا كرده است .



اين كشور پس از سرنگوني حكومت پادشاهي ملك فاروق در سال 1952 تلاش كرد تا رهبري جهان عرب را از طريق گسترش موج ناسيوناليسم عربي بعهده بگيرد.



شكست مصر در جنگ ژوئن 1967 نه تنها از محبوبيت رهبران اين كشور نكاست بلكه به تشديد احساسات ناسيوناليسم عربي نيز افزود .



بعد ازدرگذشت جمال عبدالناصر رئيس جمهوري فقيد مصر در سال 1970ميلادي و امضاي قرار داد كمپ ديويد توسط انور سادات رئيس جمهوري سابق مصر اين كشور دچار انزواي سياسي شد.



مصربرغم جايگاه والاي خود درجهان اسلام وعرب در طول 50 سال گذشته متاسفانه هيچگاه به سمت دموكراسي حقيقي حركت نكرد واحكام اضطراري وعرفي بيش از 24 سال است به دليل ترور انور سادات بر اين كشور حاكم است.



فعاليت هاي حزبي در اين كشور بشدت تحت سيطره دولت بويژه حزب حاكم ملي دموكرات به رهبري حسني مبارك قرار دارد.



اين امربه فرارمغزها وتشكيل سيستم حكومتي متشكل از تكنوكرات هاي وابسته به حزب حاكم منجر شد كه اين امر انزواي بيش از پيش مصر را به همراه داشت.



مهمترين حزب مخالف دولت مصرگروه اخوان المسلمين است كه ازسال 1924 رسما فعاليت خود را آغاز كرد اما درزمان حكومت جمال عبدالناصر رئيس جمهوري فقيد مصر بشدت سركوب شد وبرخي رهبران آن نيز اعدام شدند .



حركت خشونت آميز دولت هاي مصرعليه احزاب وگروه هاي سياسي اين كشور به شكل گيري نوعي خشونت متقابل منجر شد و اين كشوربه دليل وجود تناقض ميان جامعه وهيات حاكمه درطول 35 سال گذشته شاهد حركت هاي خشونت آميزي از سوي دولت ومجموعه هاي سياسي مسلح بود.



اين درگيري ها به قتل هزاران تن از طرفين منجر شد كه آثارسياسي، اجتماعي و اقتصادي آن همچنان گريبان گير جامعه مصر است .



لذا انتظار مي رفت كه حسني مبارك در چارچوب تحولات سياسي وحركت جهان به سمت دموكراسي نوعي فضاي باز سياسي در اين كشور مهم شمال افريقا ايجاد كند اما متاسفانه چنين نشد وفضاي سياسي همچنان بسته باقي ماند.



اينك مصر كه به تعبيري طنز آلود دچار" نفرين فراعنه " شده است درآستانه انتخابات جديد رياست جمهوري، در حال گذر از يك مرحله انسداد سياسي است واين انتخابات قطعا كشور70 ميليوني مصر را به سوي دو راهي دموكراسي ويا آينده اي نامعلوم وآكنده از تنش هاي سياسي سوق خواهد داد.



اگر در مصر انتخاباتي آزاد وغير انحصاري بر گزار شود مسلما احزاب سياسي چه مخالف وچه غير مخالف نقش فعالتري در ساختار سياسي اين كشور ايفا خواهند كرد.



اما چنانچه اين انتخابات به پيروزي مجدد حسني مبارك رئيس جمهوري 78 ساله مصر منجر شود مسلما فضاي سياسي اين كشور دچارالتهاب بيشتري خواهد شد واين امربه انزواي سياسي مصركمك خواهد كرد واين كشور نخواهد توانست نقش رهبري خود را در جهان عرب به خوبي ايفا كند .



قطعا آينده مصر در گروهمكاري و تعامل دولت و احزاب سياسي خواهد بود واگر دولت بسترمناسبي براي فعاليت همه احزاب وگروههاي سياسي ايجاد كند بطور قطع ازمرحله دشوار بن بست سياسي خارج خواهد شد وبه الگوئي براي نظام هاي سياسي عرب تبديل شود.

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