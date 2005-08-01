روزنامه اردني : ايران بارديگر پرونده چهار ديپلمات اسير در بند رژيم صهيونيستي را گشود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اردني الدستور، منابع آگاه درپايتخت لبنان ازبه جريان افتادن پرونده چهارديپلمات ايراني ربوده شده پس از آزادي سميرجعجع فرمانده سابق نيروهاي فالانژيست لبنان خبردادند زيرا جعجع به ربودن اين چهار ديپلمات درتابستان سال 1982 متهم است.

به نوشته اين روزنامه، براي مطرح ساختن مسائل اطلاع رساني و سياسي و ايجاد يك اهرم فشار براي از بين بردن پنهانكاري حاكم بر وضعيت سرنوشت چهار ديپلمات ايراني ، يك هيات رسمي و مردمي ايران به لبنان رفت .



بيست وسه سال پيش " كاظم اخوان"، "تقي رستگارمقدم"، "احمد متوسليان" و "سيدمحسن موسوي" ديپلمات هاي ايراني بدست شخص جعجع دستگير و به زندانهاي رژيم صهيونيستي منتقل شدند.



براساس آخرين اخبارو گزارشها، ديپلماتهاي ربوده شده ايراني پس از دستگيري به زندان هاي رژيم صهيونيستي منتقل شده اند وهمچنان در قيد حيات مي باشند.

منابع آگاه خبر دادند : ايراني ها براساس اسناد و مدارك موثقي كه دراختيار دارند ديپلمات هاي اين كشور دراسراييل هستند و احتمالا با ران آراد خلبان اسراييلي و يا حداقل كسب اطلاعات درمورد سرنوشت مبادله مي شوند.

اين منابع افزودند: ايرانيها ازطريق سفارت خود در بيروت مي توانند پس ازبازگشت سميرجعجع ازخارج با وي تماس برقرار سازند و اطلاعات در مورد ديپلماتهاي ربوده شده كسب كنند .



سميرجعجع پيش از زندان درمنزل خود با خانواده چهارديپلمات ايراني ديداركرد و به آنها اطلاع داده كه در سال 1982 مسئول منطقه شمال بوده و چهار ديپلمات ايراني را پس از دستگيري، به سازمان امنيت مركز به رياست ايلي حبيقه تحويل داده است .

با توجه به آن، اين موضوع با جعجع به هنگام حضورش درزندان مطرح شد اما وي حاضر نشد دراين زمينه اطلاعات جديد را ارائه كند .

اين درحالي است كه در اعتراض به اقدام دولت لبنان مبني برعفو سميرجعجع از سوي نمايندگان جديد پارلمان، صدها ايراني در برابر سفارت لبنان در تهران دست به تجمع زدند .

درتهران ايرانيها نامه اي سرگشاده اي را امضا كردند و از دولت شان خواستند دردادگاه جنايات بين المللي عليه جعجع اقامه دعوا كند.