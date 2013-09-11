به گزارش خبرنگار مهر، اول مهرماه امسال، روزنامه «خبر جنوب» وارد سی و پنجمین سال فعالیت خود می‌شود. به همین مناسبت قرار است جشن سی و پنجمین سالگرد تاسیس این روزنامه و تقدیر از حسین واحدی‌پور توسط بنیاد فارس‌شناسی و با مشارکت استانداری استان فارس برگزار شود. در این برنامه از واعظی‌پور به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار حوزه مطبوعات کشور تجلیل و تقدیر به عمل خواهد آمد.

حسین واحدی‌پور علاوه بر راه‌اندازی و فعالیت در روزنامه خبر جنوب، در دیگر حوزه‌ها و بخش‌های مختلف مطبوعات کشور فعالیت داشته و دارد. وی اصلیت آذری داشته و متولد شهر کرج است اما از روزگار جوانی در شیراز ساکن شده و او را به عنوان یکی از اهالی این شهر می‌شناسند.

در همین حال بهمن پگاه راه نویسنده و اولین خبرنگار روزنامه «خبر جنوب» در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:‌ این روزنامه اولین روزنامه‌ بخش خصوصی بود که بعد از انقلاب توسط حسین واحدی‌پور تاسیس شد. دوستانی که در حال حاضر در این روزنامه فعالیت می‌کنند، جدی‌تر از خیلی دوستان دیگر دیگر هستند که در عرصه مطبوعات کشور کار می‌کنند چون بارها شاهد بوده و هستم که بچه‌های روزنامه تا ساعت یک بامداد در روزنامه می‌مانند و خبر می‌گیرند تا در چاپ صبح روزنامه، روی پیشخوان‌ها بیاید. در واقع نیروهای این روزنامه، به نوعی فعالیت شبانه‌روزی دارند.

این نویسنده ادامه داد: قرار است علاوه بر این جشن که با حضور 25 تن از روزنامه‌نگاران با سابقه کشور برگزار می‌شود، تا چند هفته دیگر، ساختمان جدید روزنامه خبر جنوب، با الگوبرداری از معماری ایرانی و ساختمان روزنامه‌های بزرگ دنیا، افتتاح شود. از جمله بخش‌هایی که آقای حسین واحدی‌پور برای ساختمان جدید در نظر گرفته، بخش آموزش روزنامه‌نگاران جوان است. یعنی یک پنجم این ساختمان به قیمت آموزش‌های تخصصی خبرنگاران اختصاص پیدا می‌کند.