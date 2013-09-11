سومين جشنواره منطقه ای نوآوری و شكوفايی زاگرس در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل سالکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و رسانه های گروهی اظهار داشت: بنا بر سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرو حماسه اقتصادی جذب مشارکت صاحبان مشاغل، سرمایه گذاران و تاثیر گذاران در جهت تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها. تلاش در جهت ورود طرح ­های مختلفبه عرصه تولید و بازار وشکوفایی صنعت و اقتصاد از اهداف این جشنواره است.

وی بیان داشت: سومين جشنواره منطقه ای نوآوری و شكوفايی زاگرس شاملسه بخش داوری اختراعات، تجاری سازی و بخش ویژه است.

سالکی عنوان کرد: ثبت نام در سامانه جشنواره از 12 اردیبهشت ماه تا 10 شهریور ماه برگزار شده است.

بخش داوری اختراعات

وی افزود: 169 مخترع در سامانه ثبت نام کرده اند که پس از داوری اولیه تعداد 139 اختراع مورد تایید قرار گرفته است.

این مسئول بیان داشت: از مجموع 139 اختراع راه یافته به بخش داوری سهم استان کرمانشاه 35 طرح، استان ایلام 25 طرح، استان لرستان 24 طرح، استان همدان 18 طرح، استان کردستان 18 طرح و همچنین19 طرح مربوط به سایر استان ها بوده است.

وی تصریح کرد: زمینه تخصصی اختراعات شامل 26.5 درصد در حوزه مکانیک و ماشین های کشاورزی، 23.5 درصد در حوزه برق، الکترونیک و کامپیوتر، 18.5درصد در حوزه شیمی و مواد، 15 درصد در حوزه پزشکی و مهندسی پزشکی، 10 درصد در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و 6.5 درصد در حوزه عمران و تأسیسات ساختمانی است.

سالکی گفت: از نظر سطح تحصیلات مخترعان شرکت کننده، 12.5 درصد دارای مدرک دکتری، 31.5 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد، 39 درصد دارای مدرک کارشناسی و 17 درصد هم دارای مدرک دیپلم هستند.

وی افزود: از لحاظ سنی: 65 درصد از شرکت کنندگان در دامنه سنی 20 تا 30 سال و 26 درصد از شرکت کنندگان بین 30 تا 40 سال و 9 درصد هم بالای 40 سال شرکت کرده اند.

این مسئول اظهار داشت: تسهیلات و حمایت های بنیاد ملی نخبگان از اختراعاتی که در بخش داوری مورد تأیید داوران جشنواره قرار بگیرند در چند بخش است.

وی گفت: اعتبار پژوهشی و نوآوری در سطح سه به مبلغ 30 تا 50 میلیون ریال، تسهیلات نظام ­وظیفه ویژه آقایان و امکان حضور مخترعانی که اختراعات آنان مورد تایید قرار گرفته است در بخش تجاری سازی جشنواره بین المللی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی که هر ساله بهمن ماه در تهران برگزار می شود.

بخش تجاری سازی اختراعات

وی بیان داشت: در بخش تجاری سازی 14 اختراع در جشنواره که قبلاً تحت ارزیابی قرار گرفته و از اعتبار نوآوري بنياد براي تكميل كار خود استفاده كرده‌اند، همراه با ارائه طرح كسب و كار با هدف تجاري‌سازي در جشنواره حاضر خواهند بود.

سالکی عنوان کرد: در جشنواره زاگرس اتاق تعامل سرمایه گذار و مخترع (CIP) با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی و چندین شرکت معتبر خصوصی و همچنین نهادهای دولتی به منظور تجاری سازی طرح مخترعین و انعقاد قرارداد فی ما بین سرمایه گذار و مخترعین فعالیت خواهد کرد.

بخش ویژه اختراعات

وی یادآور شد: امسال برای اولین بار یک بخش ویژه تحت عنوان ابزار ایجاد شده، که از 35 طرح ثبت نام شده، پس از داوری اولیه 10 طرح در این بخش حضور خواهند یافت.