تیم پارس قهرمان مسابقات شنای خوزستان شد

خداداد طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات لیگ برتر شنا قهرمانی استان خوزستان به میزبانی خرمشهر برگزار شد.

وی افزود: تیم‌هایی از خرمشهر، بندر امام خمینی و دو تیم موج و پارس اهواز در این مسابقات شرکت داشتند.

طاهر زاده گفت: این مسابقات در مواد 50 متر کرال سینه، 50 متر کرال پشت، شنای پروانه،50در چهار متر مختلف تیمی و 50 در چهار متر آزاد تیمی برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان خرمشهر بیان کرد: تیم های استخر پارس اهواز با 279 امتیاز، بندر امام خمینی(ره) با 227 امتیاز، خرمشهر با 187 امتیاز و تیم استخر موج اهواز با 108 امتیاز به ترتیب مقام‌هاي اول تا چهارم را کسب کردند.

