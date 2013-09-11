"مکعب" به سومین سال انتشار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در سر مقاله این شماره با عنوان "هنر فقط سینما نیست" نویسنده به اهمیت هنرهای تجسمی و بودجه اندک آن اشاره و خواهان حمایت جدیتر مسولان جدید فرهنگی از حوزه هنرهای تجسمی شده است.
از کرشمه تا سفیر و از خط تا نقاشیخط مصاحبه ویژه این شماره مکعب با احمد آریامنش است.
در این شماره در بخش گزارش ویژه مطلبی با عنوان " برای تکهای از صلح" نگاشته شده که در آن به بررسی هنر هنرمندان بزرگی چون پیکاسو که بر علیه جنگ و جنگطلبی آثار اندگاری را خلق کردهاند، میپردازد.
"نستعلیق، اولین فونت اتالیک" عنوان مطلبی به قلم یادگار خیام است که در آن ویژگیهای بصری و به خصوص زاویه طلایی خوشنویسی مورد بررسی قرار میگیرد.
در بخش ترجمه این شماره مجله به مطلبی پرداخته شده که در آن عکاسی پیشکسوت از کشور فرانسه را که روشی نوین در عکاسی خلق کرده است مورد نقد قرار میدهد و به عملکردش میپردازد.
در شماره 29 مکعب نوشتاری از جواد بختیاری و بهمن نامورمطلق و علی تن، اسرافیل شیرچی، کیانوش غریبپور. سعید فلاحفر، بهمن عبدی و... درج شده است.
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