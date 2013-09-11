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۲۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

حجت الاسلام جمشيدي به مهر خبر داد:

12 عنوان برنامه هفته دفاع مقدس در همدان برگزار مي شود

12 عنوان برنامه هفته دفاع مقدس در همدان برگزار مي شود

همدان-خبرگزاري مهر: سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان از اجراي 12 عنوان برنامه ويژه هفته دفاع مقدس در شهرستان همدان خبر داد.

حجت الاسلام محمد جمشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به اهميت بزرگداشت اين هفته اظهار داشت: اين هفته بهترين فرصت براي تبيين ارزش هاي دفاع مقدس براي نسل جوان است.

وي افزود: در اين هفته 12 عنوان برنامه با هماهنگي اداره تبليغات اسلامي برگزار مي شود که از آن جمله مي توان به بازديد از خانواده هاي شهداي روحاني، تجليل از ايثارگران و آزادگان روحاني و همکار، برگزاري بيش از 30 گفتمان ديني با هدف تببين ارزش هاي دفاع مقدس و نقش رزمندگان در پيروزي ايران اسلامي، بيان خاطرات دفاع مقدس از زبان ائمه جماعات و سخنراني و گفتگو در مورد جايگاه و اهميت هفته دفاع مقدس اشاره کرد.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان عنوان داشت: بي گمان فضاي امن و آرامي که امروز در کشور فراهم شده به برکت خون شهدا و ايثارگري هاي رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.

حجت الاسلام جمشيدي با اشاره به اينکه تمام امکانات و منابع براي برگزاري هر چه باشکوه تر هفته دفاع مقدس بايد به کار گرفته شود، افزود: بايد از تمام توانمندي ها و استعدادهاي براي هر چه بهتر برگزار شدن برنامه هاي اين هفته استفاده شود.

کد مطلب 2133626

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