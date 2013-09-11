12 عنوان برنامه هفته دفاع مقدس در همدان برگزار مي شود

حجت الاسلام محمد جمشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهميت بزرگداشت اين هفته اظهار داشت: اين هفته بهترين فرصت براي تبيين ارزش هاي دفاع مقدس براي نسل جوان است.

وي افزود: در اين هفته 12 عنوان برنامه با هماهنگي اداره تبليغات اسلامي برگزار مي شود که از آن جمله مي توان به بازديد از خانواده هاي شهداي روحاني، تجليل از ايثارگران و آزادگان روحاني و همکار، برگزاري بيش از 30 گفتمان ديني با هدف تببين ارزش هاي دفاع مقدس و نقش رزمندگان در پيروزي ايران اسلامي، بيان خاطرات دفاع مقدس از زبان ائمه جماعات و سخنراني و گفتگو در مورد جايگاه و اهميت هفته دفاع مقدس اشاره کرد.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان عنوان داشت: بي گمان فضاي امن و آرامي که امروز در کشور فراهم شده به برکت خون شهدا و ايثارگري هاي رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.

حجت الاسلام جمشيدي با اشاره به اينکه تمام امکانات و منابع براي برگزاري هر چه باشکوه تر هفته دفاع مقدس بايد به کار گرفته شود، افزود: بايد از تمام توانمندي ها و استعدادهاي براي هر چه بهتر برگزار شدن برنامه هاي اين هفته استفاده شود.