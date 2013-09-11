اجرای پر زرق و برق "جنایت و مکافات" در تئاتر گلاسگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، در سال 1980 تئاتر سیتیزنز اقتباسی جالب از رمان بزرگ مارسل پروست یعنی "یادآوری اتفاقات گذشته" را به نمایش گذاشت. این نمایش که توسط رابرت دیوید مک دانلد ترجمه و اقتباس شده بود و فیلیپ پراوس کارگردانی آن را بر عهده داشت،‌ با عنوان "اتلاف زمان" روی صحنه رفت.

حال قرار است با به صحنه رفتن نمایشی از اثر بزرگ داستایوفسکی، تئاتر گلاسگو بار دیگر میزبان اجرایی حیرت‌انگیز باشد.

این نمایش که با همکاری لیورپول پلی هاوس و رویال لایکیوم ادینبورگ تهیه شده با اقتباس از "جنایت و مکافات" توسط کریس هانان به روی صحنه رفته و دومینیک هیل مدیر هنری تئاتر سیتیزنز آن را کارگردانی کرده است.

در طراحی فوق العاده و به سبک برشت که توسط کالین ریچموند انجام شده تمامی فضای اجرای صحنه تا دیوار سیاه پشت صحنه کاملا خالی شده و مبلمان و وسایل ضروری دیگر در اطراف صحنه چیده شده اند. 10 بازیگر این نمایش هم به عنوان شهروندان عادی شهر و هم به عنوان اعضای گروه کر نقش آفرینی می کنند تا نشان‌دهنده این باشند که سن پترزبورگ با تمام عظمتش،‌ خالی و آشفته است.

به این صورت می توان این شهر بزرگ را از دید شخصیت اول این نمایش یعنی راسکولنیکف دید. شهر سن پترزبورگ او ناامیدکننده و فقیر است و در آن مردمی زندگی می کنند که بدبین هستند،‌ افسرهای پلیسی که خشن هستند و زورگیرانی بی رحم و افرادی سخت مست در آن لول می خورند.

روایت اصلی داستان بر روی شخصیت خود راسکولنیکف می چرخد. آدام بست بازیگر ایرلندی شخصیت او را با ترکیبی خارق العاده از خشونت،‌ همدردی و بحران های روانی به تصویر کشیده است.

"جنایت و مکافات" تا بیست و هشتم سپتامبر در تئاتر سیتیزنز گلاسگو به نمایش در می آید و بعد از آن به لیورپول پلی هاوس و رویال لایکیوم ادینبورگ منتقل می شود.