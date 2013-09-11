ارائه خدمات پیشگیری از اعتیاد به 20 میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم نظمده روز چهارشنبه در هفتمین کنگره دانش اعتیاد در سالن همایشهای رازی گفت: سال گذشته بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت کشور خدمات پیشگیرانه بهزیستی دریافت کردند که 10 میلیون نفر از آنها خدمات اجتماعمحور در حوزه اعتیاد را دریافت کردهاند.
وی افزود: هزینهای که برای پیشگیری در نظر گرفته شده به صورت سرانه هزار تا 1200 تومان بوده است و اعتبار در نظر گرفته شده، ۴ میلیارد و 300 میلیون تومان در حوزه اعتیاد بوده است.در حالی که کشورهای پیشرفته سرانه بیشتری را به این حوزه اختصاص میدهند.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفت: شعار پیشگیری مقدم بر درمان را سالهاست که میشنویم اما در بررسی سرانگشتی به این شعار باور نداریم. چرا که اگر باور داشتیم اعتبارات دستگاههای متولی در بحث پیشگیری این گونه نبود.
وی افزود: طبق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان بهزیستی فعالترین دستگاه در سال 90 در حوزه پیشگیری بوده است. اما فقط یک تا دو درصد بودجهاش مربوط به پیشگیری بوده است.
نظمده گفت: این دانش باید به دستگاهها و برنامهریزان منتقل شود تا در سازمانهای متولی باور پیشگیری تقویت شود و چرخه معیوب از بین برود.
وی گفت: سرانه توانبخشی و درمان برای یک نفر بیش از 30 میلیون تومان هزینه دارد. در حالی که با تفکر پیشگیرانه میتوانیم هزینهها را کاهش دهیم.
وی از اعلام آمادگی سازمان بهزیستی برای اعطای جایزه پیشگیری برای 3 اثر پژوهشی خبر داد و گفت: دفتر پژوهشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز آمادگی دارد اولویتهای پژوهشی را جمعآوری کند.
