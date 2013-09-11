  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۲۷

رضایی اعلام کرد:

12 میلیون نفر از برنامه های کانون پرورش فکری استفاده می کنند

12 میلیون نفر از برنامه های کانون پرورش فکری استفاده می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از فعالیت هزار و ۵۰۰ نفر به صورت ثابت در کانونهای پرورش فکری کشور خبر داد و گفت: در این راستا سالانه ۱۲ ميليون نفر به صورت ساعتي از برنامه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بهره مند مي شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد صادق رضايي ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه استعداديابي و پرورش فكري دختران و پسران شش تا ۱۷ سال كشور در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مورد توجه است، افزود: ۸۰ اتوبوس و ميني بوس سيار همراه با كتاب و مربي نيز با حضور در روستاها به اين گروه سني ارائه خدمت مي كنند.

وي ادامه داد: كتابخانه هاي پستي نيز در نقاطي از كشور كه امكان حضور كانون هاي ثابت يا سيار وجود ندارد، خدمت ارائه مي كنند.

مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان کشور بابيان اينكه فعاليت هاي فرهنگي، هنري، ديني و علمي در كانون هاي پرورش فكري انجام مي شود گفت: مراكز آفرينش هاي ادبي غير حضوري نيز با كدگذاري آثار واصله در اين حوزه، فعال هستند.

رضايي تاکید کرد: فعاليت هاي مربوط به نمايش عروسكي، سفالگري، خوشنويسي، قصه گويي، معرفي كتاب و شخصيت هاي برجسته در كانون هاي پرورش فكري جاري است.

وي تعداد كتب موجود در كانون هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور را ۱۰ هزار جلد اعلام و اظهارداشت: تقويت روحيه جمع گرايي، توسعه مطالعه و فرهنگ خرد ورزي كه بايد بستر رشد آن از كودكي فراهم شود در اين كانون ها انجام مي شود.

مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان کشور در ادامه گفت: حدود شش هزار مربي در كانون هاي سراسر كشور به صورت نيمه وقت و تمام وقت مشغول فعاليت هستند.

رضايي افزود: براي جشنواره امام رضا(ع) نيز در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ۳۱استان كشور برنامه هاي رضوي خوبی در دستور کار دارند.

وي با اشاره به حضور مدير پيشاهنگ حزب الله لبنان در زنجان براي بازديد از پارك علوم و نجوم اين شهر گفت: ايران و لبنان تبادل انديشه و فعاليت هاي مشترك مناسبي دارند.

مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مجموعه آسمان نماي پارك علوم و نجوم زنجان را در كشور، بي نظير خواند.

کد مطلب 2133719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها