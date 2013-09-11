به گزارش خبرنگار مهر، خیبر بیدار پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: محور ياسوج - دشت روم 15 كيلومتر است که عملیات بهسازی این محور مواصلاتي 65 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
وی بیان داشت: هشت كيلومتر از این محور نیز در مرحله اساس و زير اساس است.
بیدار پور با بیان اینکه محور مواصلاتي ياسوج – دشتروم یکی از پروژه های مهر ماندگار است، اظهار داشت: امید است که عملیات بهسازی این محور تا زمان مقرر به پایان برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در بخش دیگری از سخنانش از آغاز عمليات آسفالت هفت كيلومتر از راه روستايي سر بيشه- شهسواري در شهرستان کهگیلویه خبر داد و گفت: اين طرح در اين مرحله با صرف هشت ميليارد ريال اعتبار انجام خواهد شد.
بیدارپور اظهار داشت: طول اين محور 10 كيلومتر است كه عمليات قير پاشي وآسفالت هفت كيلومتر آن آغاز شده است.
وی افزود: شهسواري در فاصله 87 كيلومتري شهرستان كهگيلويه واقع است و روستاهاي "شهسواري"، "ده تل" و "سرپر" با تعداد200 خانوار از اين محور بهره مند خواهند شد.
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