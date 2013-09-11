زیرساخت های عمرانی دانشگاه پیام نور کردستان نيازمند تقويت است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مرادی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سالن ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج اظهار داشت: دانشگاه های پیام نور استان کردستان در تمام شهرستان ها از لحاظ عملکرد در حوزه عمرانی فعالیت مناسب و چشمگیری نداشتند كه انتظار مي رود اين بخش مورد تقويت قرار گيرد.

وي با بیان اینکه کارکنان مراکز پیام نور جهادی خدمت می کنند، ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم کنونی کشور و کسری بودجه که از سوی دولت جدید اعلام شده است اعتبارات دیرتر و کمتر به شهرستان ها اختصاص پیدا می کند و لازم است کم و کاست های مراکز عالی خصوصا پیام نور با ورود خیرین برطرف شود.

مرادی بیان کرد: متاسفانه در سنوات گذشته پروژه هاي دانشگاه پيام نور به پيمانكاران ناتوان سپرده مي شد که اتمام پروزه را به تاخیر می انداخت و در سال جاری بعد از اجرای مناقصه طرح های عمرانی به دست پیمانکاران قوی تر داده شد و تا پایان سال دو طرح در مرکز سنندج و همزمانم با اين مهم طرح های در قروه و سقز اتمام می شود.

وی خواستار پيگيري مناسب طرح تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور استان کردستان توسط نمایندگان مجلس شوراي اسلامي شد و عنوان کرد: تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور لازم است افزایش پیدا کند و حداقل پنج رشته ارشد باید در دانشگاه پیام نور استان تدریس شود.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان با بیان اینکه تحصیلات تکمیلی در پیام نور کردستان هم یک نیاز بوده و با توجه به استعداد استان یک ظرفیت در راستاي رسيدن به توسعه است، اظهار داشت: دو تن از نمایندگان استان کردستان جزی از بدنه دانشگاه پیام نور مرکز سنندج هستند که باید در گرفتن مطالبات به نفع این مرکز علمی تلاش بیشتری نشان دهند.

مرادی با بیان اینکه مشکلات و تنگناهای در طول ترم در دانشگاه وجود دارد، افزود: بی توجهی به استان های محروم از لحاظ آموزشی به يك معضل جدي تبديل شده است كه انتظار مي رود با تلاش مدیران و نمایندگان استان شرایط برای ورود رشته های ارشد و رفع اين مشكلات مهیا شود.

وی بیان کرد: 135 کارمند در استان امور مربوط به 25 هزار دانشجو را انجام می دهند که با توجه به کمی تعداد افراد كارمند و عدم تخصیص بودجه این دانشگاه حقوق کارمندان هم دیرتر پرداخت می شود.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان یادآور شد: 80 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی را دانشجویان پیام نور تشکیل می دهند که نشان از سطح آموزش بالای این مرکز دارد.

مرادی عنوان کرد: پیگیری انجام طرح های محوطه سازی، فضای سبز، ساخت و ساز عمرانی و دیگر امور توسط مدیران دانشگاه ها برای کاهش کمبود فضاي فیزیکی، آموزشی و ورزشی لازم است چرا که مراکز پیام نور کردستان دارای امتیازات خوب و مناسبی هستند.