تقویت باورهای دینی در مقابله با تهدیدهای دشمن مثمر ثمر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي خاتمي ظهر چهارشنبه در آيين افتتاحيه دومين همايش علمي، پژوهشي منزلت خانواده و سبك زندگي درفرهنگ رضوي استان افزود: متاسفانه نبود الگوي جامع سبک زندگي در جامعه نابساماني ها و معضلات متعددي را موجب شده است.

وي ادامه داد: زندگي ائمه اطهار(ع) به ويژه امام هشتم شيعيان جهان حضرت امام رضا(ع) مي تواند الگويي صحيح و كامل براي مردم و نسل جوان مورد توجه قرار گيرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: هم اكنون سبک و الگوي زندگي غربي در تمامي شئونات، تعاملات و رفتارهاي روزمره ايراني ها جريان دارد كه اين مهم ابعاد گسترده تري را نيز دربر مي گيرد.

حجت الاسلام خاتمی گفت: سبك زندگي غرب در ايران خواسته و يا ناخواسته ترويج يافته كه با فرهنگي ايراني و اسلامي مطابقتي ندارد.

وی یاد آورشد: مقام معظم رهبری نيز در سخنان سال گذشته خود درخراسان شمالي بر لزوم تغيير سبک زندگي و تبيعت از فرهنگ و هويت ايراني و اسلامي تاكيد ويژه اي داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: طي چند سال گذشته تهاجم فرهنگي بيگانه در كشور بيش از گذشته تشديد يافته كه هم اكنون به جنگ نرم ياد مي شود.

حجت الاسلام خاتمی افزود : دهه كرامت فرصت بسيار مناسبي براي تبيين، تشريح و ارائه آموزه هاي ديني به مردم است كه در اين ميان روحانيون، مبلغان و صاحب نظران ديني نقش برجسته اي در نهادينه

كردن و تعميق باورهاي ديني برعهده دارند.