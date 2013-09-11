به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مطهری ظهر چهارشنبه در اختتامیه جشنواره فیلم و عکس رضوی محیط زیست اظهار داشت: بعد از تشکیل دبیر خانه منطقه ای در این استان ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری شناسایی شدند و برنامه های مختلف تدوین و برنامه ریزی شد.

وی افزود: از جمله برنامه هایی که امروز برگزار می‌شود رژه موتوری‌های استان‌های شرکت کننده در شهرستان بوشهر، تقدیر از برگزیدگان فیلم و عکس و همچنین محیط بانان است.

مدیرکل محیط زیست استان عنوان کرد: بیش از 1600عکس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که از این تعداد964اثر از بوشهر بوده است.

وی در ادامه با اشاره به رسیدن فیلم های خوب به جشنواره خاطرنشان کرد: در بخش فیلم که در دو بخش بخش حرفه ای با 14 فیلم و در بخش نیمه حرفه ای 38 فیلم به جشنواره ارسال شد که توسط اساتید فیلم و عکس داوری و پایان این مراسم از آنها تقدیر خواهد شد.

