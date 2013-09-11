اعضای شورای بیداری عراق طعمه ای آسان برای القاعده/ 13 کشته و زخمی در مناطق مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به پلیس استان دیاله عراق اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به سوی خودرو یکی از افراد پلیس در العباره در پانزده کیلومتری شمال بعقوبه وی، همسر و فرزندش را زخمی کردند.

از سوی دیگر یک منبع وابسته به پلیس استان صلاح الدین بیان کرد: در اثر انفجار خودرویی که افراد مسلح مشغول بمبگذاری آن در منطقه بیجی در چهل کیلومتری شمال تکریت بودند یکی از این افراد مسلح کشته و یکی دیگر زخمی شد.

این منبع بیان کرد: افراد مسلح به سرعت به منطقه شتافتند و فرد مسلح زخمی شده را به بیمارستان منتقل کردند.

از سوی دیگر منابع وابسته به پلیس استان نینوی صبح امروز دو جسد را در کنار جاده ای در منطقه التحریر در شرق موصل پیدا کردند.این دو نفر از ناحیه سر و سینه با گلوله کشته شده بودند.

منابع وابسته به پلیس استان صلاح الدین اعلام کردند:نیروهای امنیتی عراق در منطقه الشرقاط در 120 کیلومتری شمال تکریت با افراد مسلح درگیر شدند و موفق به بازداشت 12 نفر شدند.

منابع عراقی از بازداشت پنج نفر در طوز خورماتو در نود کیلومتری شرق تکریت خبر دادند.

یک منبع وابسته به پلیس استان نینوی اعلام کرد: افراد مسلح با تیراندازی به مدیر یک مدرسه ابتدایی در منطقه الجامعه در شرق موصل وی را کشتند.

منابع عراقی از هجوم افراد مسلح به منزلی در روستای البوسیف در جنوب موصل، هدایت وی به خیابان و سپس تیرباران وی خبر دادند.

این درحالی است که سرهنگ خلف ابراهیم صالح الجبوری فرمانده شورای بیداری منطقه الحویجه در استان کرکوک عراق گفت: شوراهای بیداری که در سال 2008 تشکیل شده و 445 عضو داشت هم اکنون 210 عضو بیشتر ندارد و علت آن پیوستن تعداد زیادی از آنها به پلیس و ارتش، حقوق کم و تهدیدهای بی شمار علیه آنهاست.

وی بیان کرد: اعضای شورای بیداری سلاح قدیمی خود را استفاده می کنند و در رویارویی با تروریستها شانسی ندارند و این موضوع سبب شده است که به راحتی از سوی القاعده و مزدوران آن شکار شوند.ما در معرض تهدیدهای روزانه قرار داریم و اگر حمایت عشایر و روابط خوب ما با ارتش و پلیس نبود قلع و قمع شده بودیم.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: در اثر انفجار بمب کارگذاشته شده در نزدیک منزلی در منطقه الطارمیه در شمال بغداد سه نفر زخمی شدند.

منابع وابسته به وزارت کشور عراق از انفجار بمب چسبان در نزدیکی منزل یکی از اعضای شورای بیداری در جنوب بغداد و کشته شدن وی خبر دادند.