جلسه ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين جلسه گزارش آموزشهاي فرهنگي، هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پروژه همكاري توسعه و بهبود نظام آموزشي سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي با بانك جهاني براي مطالعه و اصلاح ساختارها، بهبود كيفيت و ارتباط آموزش و تجهيز سازمان و نيز گزارش آموزشهاي دانشگاه جامع علمي كاربردي ارائه شد.

در اين جلسه همچنين كليات پيشنهادهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حمايت از آموزشهاي فرهنگي هنري مورد تاييد قرار گرفت و مقرر شد در بودجه سال 1385 اعتبارات لازم در اين خصوص منظور شود.

اجراي پروژه همكاري سازمان آموزش فني و حرفه اي با بانك جهاني يكي ديگر از مصوبات اين جلسه بود و مقرر شد كميسيون هماهنگي و تلفيق ستاد هماهنگي نقش شوراي راهبري پروژه مزبور را به عهده بگيرد.

همچنين توسعه آموزشهاي علمي و كاربردي و عملكرد آن مورد تاييد اعضاء جلسه قرار گرفت و مقرر شد طرح تربيت مدرسين مورد نياز براي آموزشهاي علمي كاربردي در اولويت قرار گيرد.