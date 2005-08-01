  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ مرداد ۱۳۸۴، ۲۱:۰۵

با حضور عارف؛

جلسه ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي برگزار شد

نهمين جلسه ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي عصر امروز با حضور دكتر محمد رضا عارف معاون اول رييس جمهور و ساير اعضا تشكيل شد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين جلسه گزارش آموزشهاي فرهنگي، هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پروژه همكاري توسعه و بهبود نظام آموزشي سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي با بانك جهاني براي مطالعه و اصلاح ساختارها، بهبود كيفيت و ارتباط آموزش و تجهيز سازمان و نيز گزارش آموزشهاي دانشگاه جامع علمي كاربردي ارائه شد.

در اين جلسه همچنين كليات پيشنهادهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حمايت از آموزشهاي فرهنگي هنري مورد تاييد قرار گرفت و مقرر شد در بودجه سال 1385 اعتبارات لازم در اين خصوص منظور شود.

اجراي پروژه همكاري سازمان آموزش فني و حرفه اي با بانك جهاني يكي ديگر از مصوبات اين جلسه بود و مقرر شد كميسيون هماهنگي و تلفيق ستاد هماهنگي نقش شوراي راهبري پروژه مزبور را به عهده بگيرد.

همچنين توسعه آموزشهاي علمي و كاربردي و عملكرد آن مورد تاييد اعضاء جلسه قرار گرفت و مقرر شد طرح تربيت مدرسين مورد نياز براي آموزشهاي علمي كاربردي در اولويت قرار گيرد.

کد مطلب 213380

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها