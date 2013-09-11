12 هزار کلاس درس در کردستان وجود دارد/48 پروژه مدرسه سازي در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرزادی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مدرسه 9 کلاسه شهدای بانک ملی سنندج اظهار داشت: استان کردستان با حمایت خیرین مدرسه ساز طی چند سال اخیر گام های اساسی را در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی برداشته است.

وی افزود: تا کنون 48 پروژه کلاس درس در استان اجرا شده است که بالای 60 درصد پیشرفت داشته و به دلیل کمبود اعتبارات متوقف شده است و در صورت تامین اعتبارات به بهره برداری می رسد و فضاهای آموزشی کردستان افزایش چشم گیری را پیدا می کند.

شیرزادی بیان کرد: همچنین در بحث تخریب و بازسازی مدارس در جایگاه مناسبی قرار داریم و در حوزه فنی و حرفه ای و کار و دانش ضعیف عمل کرده ایم و باید برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان یادآور شد: خوشبختانه در هوشمند سازی مدارس مقام اول کشوری را داریم و در جشنواره خیرین جزء استان های برتر هستیم.

شیرزادی ادامه داد: همچنین در طرح مدرسه بنیاد برکت 16 مدرسه در دورترین روستاهای استان احداث شده که گامی اساسی در راستای توسعه عدالت اجتماعی بوده است.

وی گفت: در حال حاضر سه پروژه دیگر نیز در دست احداث است و با جذب اعتبارات به موقع در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان اظهار داشت: ادراره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آمادگی هر گونه همکاری را با خیرین مدرسه ساز استان دارد.