سفر استاندار سمنان به روستای بادله کوه دامغان/خدمت به مردم متوقف نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با شورای اسلامی و جمعی از اهالی روستای بادله کوه در محل مسجد جامع روستا، به بحث ارائه خدمات دولت به مردم و مناطق محروم اشاره داشت و افزود: دولتمردان خدمات خود را به روستاهای محروم افزایش دهند.

عبدالرحمان رستمیان همچنین با بیان اینکه ما مسئولان وظیفه ای جز خدمتگزاری به مردم نداریم و مردم ما نیز شایسته برخورداری از خدمات مطلوب در تمامی بخش ها هستند، تصریح کرد: توجه مسئولان به روستاهای محروم باید در اولویت باشد.

توزیع امکانات در سطح استان عادلانه باشد

دبیر مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: توزیع امکانات باید در سطح استان عادلانه باشد تا همه مردم از امکانات موجود بهره مند شوند و از این طریق شاهد کاهش نارضایتی در بین مردم باشیم.

رستمیان خاطر نشان ساخت: با توجه به آغاز کار دولت تدبیر و امید دکتر روحانی باید در اجرای برنامه های این دولت کمک کنیم تا این دولت نیز بتواند به اهداف و برنامه های خود دست پیدا کند.

وی به وضعیت روستاهای شهرستان دامغان پرداخت و گفت: این شهرستان دارای روستاهای با توان و ظرفیت بالا است که باید همه ما در جهت رشد و توسعه آنها از این توان و ظرفیت استفاده و بهره برداری کنیم.

کوتاهی مسئولان در شان و شخصیت مردم نیست

استاندار سمنان نیز در این جلسه این منطقه را یکی از روستاهای خوش آب و هوای استان دانست و افزود: با توجه به موقعیت خوب این روستا مردم آن شایسته خدمات بیشتر هستند.

عباس رهی اضافه کرد: کوتاهی در انجام وظایف و خدمت به این مردم در شان و شخصیت آنان نیست و باید بیش از گذشته به آنان خدمت داشته باشیم و نباید در ارائه خدمات به مردم بهانه ای ایجاد شود.

تعلل دستگاه های اجرایی استان بر تهیه طرح و برنامه جابجایی روستای بادله کوه

نماینده عالی دولت در استان سمنان با انتقاد از تعدادی دستگاه های اجرایی استان در عدم اجرای مصوبات دور قبل سفر خود به این روستا مبنی بر تهیه طرح و برنامه در جابجایی روستا اظهار داشت: تعلل و کوتاهی در تهیه برنامه و اجرای آن در جابجایی روستا مایه تاسف است که پس از گذشت دو سال هیچگونه طرحی انجام نشده و باید در این خصوص پاسخگو باشند.

رهی یاد آور شد: مردم از ما مسئولان پاسخ می خواهند و ما باید جوابگو باشیم نه اینکه امروز بیائیم و بگوئیم که برای شما هنوز نتوانستیم کاری انجام دهیم.

وی تصریح کرد: از سفر گذشته بنده به عنوان استاندار به این روستا تا کنون چندین کارگروه تخصصی تشکیل و مقرر شده بود که کار جابجایی این روستا کارشناسی شود و نتیجه آن را نیز مردم این روستا شاهد باشند و ما امروز با ورود به این روستا شاهد انجام هیچگونه اقدامی نبودیم که برای مدیران دستگاه های اجرایی که متولی انجام کار بودند زیبنده نیست.

خدمت به مردم در هیچ دولتی متوقف نمی شود

استاندار سمنان خاطر نشان ساخت: مدیران دستگاه های اجرایی باید به فکر خود باشند و درست نیست که ما بیائیم جلسه ای را برگزار کنیم و این جلسات هیچگونه دستاوردی برای مردم آن نداشته باشد.

وی با بیان اینکه برای اجرای زیرساخت های لازم در بحث جابجایی روستای بادله کوه اعتبارات خوبی لحاظ خواهد شد و هیچگونه مشکلی در این راستا وجود ندارد افزود: دستگاه های اجرایی خدمات رسان نیز باید بهتر از گذشته همکاری کنند تا بحث جابجایی روستای بادله کوه به خوبی اجرا شود.

رهی با تاکید بر اینکه خدمت به مردم در هیچ دولتی متوقف نمی شود و با تغییر دولت ها خدمت به مردم بهتر از گذشته تقویت خواهد شد، تصریح کرد: ما بدهکار مردم هستیم و نباید مردم را در زحمت و دردسر قرار دهیم بلکه باید قدردان آنان باشیم و مردم نیز از مسئولان خود در حد توان کار می خواهند و بیشتر از این نیز توقع ندارند.

واگذاری 7 هکتار زمین جهت ساخت مسکن روستائیان بادله کوه

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه روستای بادله کوه دارای 80 تا 100 خانوار جمعیت به طور فصلی دارد، خاطر نشان ساخت: از اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تا کنون خدمات خوبی از سوی دولت های مختلف انجام شده است ولی این خدمات کافی نبوده و مردم مستحق دریافت خدمات بیشتر از این هستند.

مرتضی علی آبادی یادآور شد: در سال 1387 بر اثر رانش زمین در روستای بادله کوه خساراتی به واحدهای مسکونی وارد شد که از آن تاریخ تا کنون برای بحث جابجایی روستا که با نظر موافق اهالی همراه بود جلسات کارشناسی مختلفی برگزار شده که از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان هفت هکتار زمین جهت ساخت و ساز واحدهای مسکونی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است و بنیاد مسکن نیز کار بررسی و مطالعات و تفکیک زمین را انجام داده و اکنون آماده واگذاری به متقاضیان است.

وی اضافه کرد: اولویت واگذاری زمین به منازل مسکونی پرخطر در این روستا بوده که متقاضیان می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معرفی شورای اسلامی روستا از زمین های در نظر گرفته شده استفاده کنند.

مقام عالی دولت در شهرستان دامغان گفت: دستگاه های خدمات رسان نیز باید کار انتقال برق و آب به منطقه جدید را زودتر انجام دهند.

در این جلسه هر یک از مدیران دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش از آخرین اقدامات و برنامه های خود در جهت بحث جابجایی روستای بادله کوه به منطقه جدید پرداختند.

در این جلسه مدیران کل دفتر امور روستایی، روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونین مدیران شرکت آب و فاضلاب روستایی، منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت توزیع برق و جهاد کشاورزی استان سمنان و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.