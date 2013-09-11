اعتبار 187 میلیون دلاری بانک توسعه اسلامی برای طرحهای آبی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خانی اوشانی با اشاره به اخذ مصوبه اختصاص اعتباری معادل 187 میلیون دلار در قالب شیوه استصناع جهت به‌سازی فاضلاب 6 شهر استان فارس، گفت: بانک توسعه اسلامی در دویست و نودو دومین جلسه هیات مدیره اجرایی خود، تامین مالی بهسازی فاضلاب 6 شهر استان فارس را تصویب کرد و مقرر شد اعتباری معادل 187 میلیون دلار برای اجرای این طرح ها در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد.



این مقام مسئول در خصوص دوره باز پرداخت و نرخ سود این اعتبار اظهار داشت: بر اساس شرایط اعتبار مصوب دوره ساخت این پروژه 5 سال و دوره بازپرداخت این اعتبار 10 سال وپس از پایان دوره ساخت خواهد بود.



مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هدف از اجرای این طرح‌ها را احداث 6 واحد تصفیه خانه و اجرای شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب درشهرهای آباده، داراب، فسا، فیرزوآباد، نی ریز و سپیدان عنوان کرد و افزود: احداث شبکه جمع آوری و خط انتقال در 5 شهر به طورمشترک توسط دولت ایران و بانک توسعه اسلامی و اجرای شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهرسپیدان توسط دولت ایران تامین مالی می شود.



وی با یادآوری اینکه احداث تصفیه خانه در این شهرها به طورکامل توسط بانک توسعه اسلامی تامین مالی می‌شود، خاطرنشان کرد: هزینه کلی اجرای طرح فوق 300 میلیون دلار بر آورد شده که سهم بانک توسعه اسلامی 187 میلیون دلار و سهم دولت ایران 113 میلیون دلار است.