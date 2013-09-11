تحصیل 100 دانشجوی خراسان جنوبی در حوزه دین پژوهی

حجت الاسلام مهدی اسدالهی در گفتگو با مهر، با بیان این که این حوزه با هدف آموزش علوم حوزوی به دانشگاهیان تاسیس شده است، گفت: ایجاد وحدت میان حوزه ودانشگاه و اسلام سازی علوم انسانی از دیگر اهداف تاسیس این حوزه است.

رئیس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خراسان جنوبی با بیان این که این حوزه کار خود را از سال 88 با 60 دانشجو طلبه در استان آغاز کرده است گفت: در حال حاضر بیش از 100 دین پژوه در این حوزه مشغول به تحصیل هستند.

حجت الاسلام اسدالهی ادامه داد: مجموع واحدهای درسی حوزه علوم اسلامی 66 واحد بوده و دانشجو طلبه ها در سه سال دروس این حوزه را با موضوعات قرآن ،کلام اسلامی ، احکام ، جریانات سیاسی و فرهنگی و تاریخ اسلام،فقه، فلسفه، منطق،ادبیات عرب پشت سر می گذارند.

وی افزود: تمامی کسانی که فارغ التحصیل دانشگاه ها بوده و دارای شماره دانشجویی هستند می توانند در این حوزه ثبت نام کنند.

رئیس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خراسان جنوبی با بیان این که اساتید این حوزه از میان اساتید برجسته حوزه ودانشگاه انتخاب می شوند ،گفت: توجه به این نکته لازم است که بدانیم دانشجو طلبه های محصل در این حوزه ملبس به لباس روحانیت نشده و دروس این حوزه صرفا براساس علاقه شخص بوده و مدرک این حوزه معادل مدرک فوق دیپلم معرف اسلامی دانشگاه است.

وی از آغاز ثبت نام ترم تحصیلی جدید و انتخاب واحد دانش پژوهان این حوزه خبرداد و یادآورشد: علاقمندان برای نام نویسی تا 9 مهر ماه می توانند به حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مراجعه کنند.