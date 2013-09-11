سالانه 14 هزار فقره ازدواج در استان قزوین صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آراسته روز چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان که به ریاست ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: متاسفانه در سه سال گذشته شاهد افزایش آمارهای طلاق در استان هستیم به طوری که در سال 82 از هر 16 ازدواج یک مورد منجر به طلاق می شد اما امروز این وضعیت به ازای هر 4.5 ازدواج به یک طلاق رسیده که نگران کننده است.





آراسته بیان کرد: رزیابی ها نشان می دهد در سال 88 بیشترین طلاق ها در سال اول ازدواج رخ می داد لذا با نگاهی عمیق و کارشناسی بایدآموزش مهارتهای زندگی را جدی بگیریم و از سنین کودکی فرزندانمان را با مسائل زندگی آشنا کنیم.



وی تصریح کرد: متاسفانه برخی امور مهم که به تقویت بینان خانواده کمک می کند کمتر از سوی والدین بروز پیدا می کند که عشق ورزیدن، محبت به همسر از آن جمله است که می تواند در فرزندان اعتماد به نفس ایجاد کرده و مهربانی را رواج دهد اما برعکس دعواها و نزاع ها معمولا در حضور فرزندان رخ می دهد که بدآموزی دارد و آسیب رسان است.



مدیرکل ثبت احوال استان قزوین یادآورشد: آموزش مهارتهای زندگی باید از سین کودکی و دوران دبستان در مدارس آغاز شود تا در دوره های بعدی بتوانیم به نتایج مورد نظر دست یابیم.





در این جلسه در خصوص رایگان بودن کلاس های آموزشی پیش از ازدواج، تعیین دفتری برای مراجعه مردم و دریافت مشاوره، سطح بندی ز وجهای جوان، استفاده از مرکز پژوهش استانداری برای کیفی سازی آموزش ها، معرفی ازدواج های موفق و راههای ارتباط مناسب با همسر، ترویج فرهنگ استفاده از مشاوره در ازدواج بحث و تبادل نظر شد.



در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان پیش نویس طرح آموزش زوج های جوان به تصویب رسید.