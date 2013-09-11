تمدن مدیر کف خیابان بود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه مراسم تودیع و معارفه استاندار تهران با حضور وزیر کشور در ساختمان فاطمی آغاز شد.

در این مراسم صفرعلی براتلو با اشاره به عملکرد پنج ساله مرتضی تمدن در مسند استاندار تهران گفت: امنیت همیشه اساس کار دولتها بوده است و استانداری تهران با این نگاه توانست به مدت هشت ماه حادثه فتنه 88 را مدیریت فوق العاده ای داشته باشد. تلاش شبانه روزی موجب شد تا امنیت دوباره به تهران بازگردد.

وی افزود: در بسیاری از موارد شخص استاندار در کف خیابان بود و با ارتباط با نخبگان، ایثارگران و بسیجیان در ارتقای جایگاه استان تهران تلاش می کرد.

معاون استاندار تهران با اشاره به اینکه تلاش‌های تمدن زبانزد همه بود اظهار داشت: در هدفمندی یارانه‌ها نیز جلساتی پی‌در پی و شبانه‌روزی داشت که شاید برای برخی‌ها ملموس نباشد اما زحمات وی بود که باعث شد در راستای تحقق این امر اتفاقی رخ ندهد. در اجلاس غیرمتعهدها نیز که برای نخستین بار در کشورمان برگزار شد تلاش‌های بسیاری از سوی وی صورت گرفته که قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: در زمان مسئولیت تمدن 4 انتخابات برگزار شد که همه آنها بدون کوچک‌ترین مشکل امنیتی و حاشیه‌ای به سرانجام رسید. در واقع تلاش‌ها و سازماندهی وی به برگزاری هر چه بهتر این مراسم‌ها کمک کرد. ضمن اینکه دشمن به دنبال ناامنی‌های ذهنی و علمی بود بویژه در انتخابات ریاست جمهوری که به دنبال کاهش مشارکت مردم بودند و می‌خواستند در مردم تردید به وجود بیاورند ولی تمدن در یان راستا زحمات بسیاری کشید و به لطف خدا دشمن رسو اشد.

براتلو اظهار داشت: مردم یقین پیدا کردند که رای آنها تاثیرگذار است و این جمله در آنها ملموس شد که مردمسالاری در کشور یک وظیفه دینی است. ما مدیون فرمایشات و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری هستیم که توانسیتم بر دشمن غلبه کنیم و در اوج تحرم و فشار شاهد حضوز گسترده مردم باشیم که البته جا دارد از همه مسولان بویژه مدیران آموزش و پرورش، مخابرات شوارها و ستاد انتخابات استان و فرمانداران که تلاشی طولانی مدت داشتند تشکر کرد.

وی با بیان اینکه سفرهای استانی تمدن در روزهای جمعه تا پاسی از شب ادامه داشت به تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: شاید در گذشته نیز این موضوع مطرح بود ولی به آن اهمیتی داده نمی‌شد اما در جداسازی استان البرز در زمان تمدن تلاش‌های بسیاری صورت گرفت و در ادامه این هدف 6 شهرستان دیگر هم در تهران ایجاد شد که اثرات بسیار خوبی به همراه داشته است.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام صدیقی امام جمعه تهران خطاب به وزیر کشور، گفت: اوضاع اخلاقی کشور نابسامان است و بسیاری از علما در موضوع فرهنگی اعلام نارضایتی کرده اند.

وی افزود: وزارت کشور می تواند به عنوان یکی از سازمانهای موثر در پیشگیری از وقوع جرم وارد شود و سطح فرهنگ عمومی کشور را ارتقا دهد.