تلفات رانندگی در خراسان جنوبی 63.5 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد زاده اظهار کرد: از مجموع کشته‌ های حوادث رانندگی چهار ماهه نخست امسال در خراسان جنوبی تعداد 66 نفر مرد و 37 نفر زن بودند.

وی با اشاره به محل وقوع تصادفات منجربه فوت ادامه داد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 83 مورد در جاده‌های برون ‌شهری و پس از آن با 11 مورد در مسیرهای درون ‌شهری و 9 مورد در جاده‌ های ‌روستایی گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: همچنین در چهار ماهه امسال، یک‌هزار و 106 مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد 756 نفر مرد و 350 نفر زن هستند.

محمد زاده بیان داشت: مصدومان حوادث رانندگی چهار ماهه امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که 843 مورد بوده، 31.2 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در تیرماه امسال نیز 27 نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند که از این تعداد 16 نفر مرد و 11 نفر زن بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12.9 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی یادآور شد: تعداد مصدومان حوادث رانندگی در این مدت 297 نفر گزارش شده است که از این تعداد 199 نفر مرد و 98 نفر زن بوده‎اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11.7 درصد افزایش داشته است.

محمد زاده گفت: در چهار ماهه نخست امسال، تعداد 103 نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 63 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 63.5 درصد افزایش را نشان می ‌دهد.