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۱۰ مرداد ۱۳۸۴، ۲۳:۱۱

تهديدات مجدد آمريكا عليه ايران

آمريكا روز دوشنبه به ايران هشدار داد در صورتيكه بخش حساس فعاليت هاي هسته اي خود را آغاز كند ، پرونده اتمي اين كشور را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ايالات متحده آمريكا با مهم توصيف كردن آغاز بخش حساس فعاليت هاي هسته اي ايران و با اين تعبير كه اين فعاليت ها مي تواند گام مهمي در ساخت بمب اتمي محسوب شود، تهران را تهديد كرد كه در صورت آغاز فعاليت هاي مذكور، تحريم هايي در خصوص اين كشور به اجرا گذاشته شود.

" اسكات مكللان" سخنگوي كاخ سفيد در همين خصوص اعلام كرد: " در صورتيكه ايران فعاليت هاي هسته اي خود را در خصوص غني سازي اورانيوم آغاز كند و به توافقات و تعهدات خود پايبند نباشد در اينصورت ما بايد منتظر اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال ايران باشيم."

کد مطلب 213392

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