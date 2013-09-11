رسانه ها در معرفی بقاع به عنوان مراکز امن گردشگری تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی عصر چهارشنبه در همایش تکریم و تجلیل ازامامزادگان که در بقعه ملامجدالدین ساری برگزار شد، با بیان اینکه در گذشته رسانه تنها محل دیدن در اوقات فراغت خانواده ها وفضائی برای رصد اخبار و رویدادها بوده است اظهار کرد: امروزه رسانه سیاست گذاری می کند، تحول ایجاد می کند و در به حداقل رساندن شکل گیری جنگ سرد تلاش می کند.

وی با بیان اینکه امروز همه رسانه ها به طور مصداقی در کشورهایی چون عراق، افغانستان و مصر و کشورهای در خط مقاومت، یعنی سوریه در حال فرهنگ سازی هستند گفت: در حمله آمریکا به سوریه القاعده ای به عنوان مدافع اسلامی را رسانه های بیگانه مطرح می کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران، با یادآوری اینکه در هشت سال دفاع مقدس تمامیت کفر در برابر اسلام ایستاد گفت: تمام دولت های غربی در مقابل ایران با بمب های شیمیائی آلمان، آواکس آمریکا و بمباران شیمیائی توسط صدام به حلبچه و سردشت قدعلم کردند.

حمیدی، در ادامه با اشاره به اینکه ایران حتی یک وجب از خاک خود را به رهبری امام راحل از دست نداد بیان داشت: دشمنان غربی و آمریکا بعد از این شکست در ایران نوکر حلقه به گوش خود یعنی صدام را با طراحی حمله به کویت مانند دستمالی به داخل سطل زباله انداختند.

وی با بیان اینکه، اگر دشمن همه دنیا را به ما ببندد ما یک ستون و ولی فقیه داریم که می تواند کشور را نجات دهد گفت: نمونه های آن در درگیریهای اول انقلاب و انتخابات 88 بود که دشمن به پایان انقلاب فکر می کرد .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران، گفت: در جریان قائله ایجاد شده در سال 1388، یک نماز جمعه و یک خطبه توانست همه معاندین را در جایشان میخکوب نماید.

حمیدی، در ادامه با اشاره به نقش موثر رسانه گفت: در جریان انتخابات سال جاری و هجمه رسانه ای دشمن با یک مناظره در رسانه ملی خیلی از معادلات دشمن عوض شد.

این مسئول، با اشاره به حضور بی سابقه مردم در انتخابات سال جاری بیان داشت: دشمنان در آمریکا و لندن که به قول خودشان مهد دموکراسی است دیدند که مردم به بهترین برنامه انتخاباتی رای دادند.

حمیدی، به مراسم رای اعتماد وزیران و پخش آن در تمام شبکه های ماهواره ای دنیا، اشاره کرد و گفت: در هیچ کجای دنیا چنین چیزی تاکنون اجرائی نشده است.

مدیرکل صدا وسیمای مرکز استان مازندران، با اشاره به ایجاد اولین حکومت شیعی دراستان از نقش رسانه در ترویج فرهنگ امامزادگان و بقاع متبرکه تاکید کرد و گفت: : تنها رسانه ای که برای هدایت اخلاق و دینمداری آمده رسانه جمهوری اسلامی ایران است.

حمیدی،، با بیان اینکه هر کاری در رسانه انجام شود نوعی سرمایه گذاری است نه هزینه اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت 30 استان کشور می توان در معرفی امامزادگان استانهای دیگر استفاده کرد تا مردم امامزادگان هر استانی از کشور را بشناسند.

وی در ادامه، با بیان اینکه بیش از 80درصد گردشگران و توریسم در کشورمان متدین هستند گفت: استفاده از دریا بایستی به صورت لذت بصری باشد و امروزکه رسانه به جنگ فکر و اندیشه آمده بایستی با فرهنگ سازی و کمک از رسانه گردشگران و توریسم را دررسیدن به آرامش متوجه امامزادگان و بقاع متبرکه نمائیم.