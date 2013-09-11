به گزارش خبرنگار مهر، ارسطو ترکمان منش ، عصر چهارشنبه در نشست در کمیته تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدربا تشریح برنامه‌های اجراء شده در 5 ماه اول امسال تصریح کرد: امسال 20 میلیارد تومان درکشور به امر مبرزه با مواد مخدر ، پیشگیری از اعتیاد و آگاه سازی جامعه و درمان معتادان اختصاص یافته است که با ابلاغ اعتبارات به استانها فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر و آگاه سازی جامعه تحول خوبی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اکنون شش مرکز ترک اعتیاد در استان بوشهر فعال است گفت: مرکز کمپ ترک اعتیا آبپخش با صدور مجوزهای سازمان بهزیستی راه‌اندازی شده است و پیگیری برای اخذ مجوز برای کمپ ترک اعتیاد گناوه، کنگان، بردخون انجام شده است.

رییس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر از معرفی متقاضی برای راه‌اندازی کمپ ترک اعتیاد بانوان در مرکز استان بوشهر خبر داد و گفت: راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد بانوان در بوشهر ضروری است چراکه برخی افراد متقاضی ترک اعتیاد هستند.

ترکمان منش با تاکید بر حمایت بهبود یافته‌گان افزود: افرادیکه از مواد مخدر فاصله گرفته‌اند و درمان آنان کامل شده است مورد حمایت قرار می‌گیرند چراکه ضمن پیگیری ایجاد شغل آنان خدمات دیگری در جهت رفاه حال خانواده‌شان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در 5 ماه اول امسال 18 نفر از بهبود یافته‌گان متقاضی مسکن مهر بوده‌اند که تاکنون دو نفرشان موفق به دریافت مسکن شده‌اند و 16 نفر دیگر هم بزودی از این امکان بهره‌مند می شوند.

رییس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با بیان مشارکت بخش خصوصی در ایجاد مراکز درمانی ترک اعتیاد گفت: خیری در بوشهر زمینی به مساخت 400 متر به ارزش 7 میلیارد ریال برای ایجاد مرکز درمانی ترک اعتیاد اختصاصداده است و فردیگری نیز برای سرمایه‌گذاری به میزان 2 میلیارد ریال اعلام آمادگی کرده است.