صدور حکم تشکیل کمیته عالی انتخابات/ سفر نبیل فهمی به مسکو درنیمه دوم سپتامبر جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عدلی منصور طی حکم تشکیل کمیته عالی انتخابات به ریاست قاضی نبیل صلیب عوض الله عریان رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره و عضویت قضات شامل عزت عبدالجواد احمد عمران،محمد حسام احمد علی عبدالرحیم، انور محمد جبری عمار، عزت عبدالله البنداری العرابی،عصام الدین عبدالعزیز جاد الحق، جمال طه اسماعیل ندا،محمد ابراهیم محمد قشطه، یحیی سید محمد نجم،صبری محمد حامد احمد،ایمن محمود کامل عباس، محفوظ صابر عبدالقادر و مجدی منیر دمیان رزق الله را صادر کرد.

ایهاب بدوی سخنگوی رئیس جمهوری موقت مصر این حکم را در راستای ماده سی ام اعلانیه قانون اساسی صادره در جولای 2013 دانست. و این کمیته نظارت بر همه پرسی تغییرات قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت.

خبر دیگر از مصر اینکه نبیل فهمی وزیر خارجه مصر در روزهای 16 و17 سپتامبر جاری به مسکو سفر می کند و با سرگئی لاوروف همتای مصری ای دیدار خواهد کرد.

از سوی دیگر عمرو موسی رئیس کمیته پنجاه بازنگری قانون اساسی ضمن تاکید بر ضرورت گنجاندن همه انقلابهای مصری ها در مقدمه قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق زنان، برابری و وحدت مصر در قانون اساسی این کشور تاکید کرد.

این درحالی است که انصار بیت المقدس مسئولیت عملیات تروریستی در سینا را بر عهده گرفت.