نخستین جشنواره استانی عکس و پوستر در ملارد برگزار می شود

سید حسن صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داش: هشت سال دفاع مقدس دوران طلایی در تاریخ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که با توجه به گذشت سالهای متمادی از این دوران و ضرورت آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با آرمانهای امام راحل و شهدا، نیاز به انجام اقامات فرهنگی در راستای نهادینه کردن این فرهنگ متعالی در جوانان و نوجوانان است.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به تمرکز دشمنان بر انحراف افکار نسل جوان کشور و تحت تاثیر قرار دادن دستاوردهای ارزشی و اعتقادی هشت سال دفاع مقدس، بازگویی حوادث و وقایع آن دوران، نقش بسیار موثری در افزایش آگاهی جوانان دارد که موجب می شود این نسل با هوشیاری و اعتماد به نفس بیشتر در مقابل توطئه ها و تفرقه افکنیهای دشمنان بایستند.

رقابت عکاسان استانی در جشنواره عکس ملارد

وی ادامه داد: به منظور نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در نسل جوان، در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، نخستین جشنواره استانی عکس و پوستر به میزبانی ملارد برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملارد گفت: این جشنوره با هدف به تصویر کشیدن مقاومت مردمی در این دوران و جذب مشارکت و حضور گسترده علاقمندان به رشته های مرتبط با هنر عکاسی، به صورت رقابتی برگزار می شود و در پایان نیز به هنرمندان برگزیده، گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

صفوی افزود: شرکت در این جشنواره برای عموم علاقمندان آزاد است و هر عکاس می تواند 10 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کند، متقاضیان شرکت در جشنواره تا 15 مهر ماه 92 مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در ملارد، خیابان دکتر حسابی، خیابان شیوا، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهند.

برپایی دومین همایش منطقه ای تئاتر پویا با موضوع دفاع مقدس در ملارد

این مسئول در بخش دیگر سخنان خود از برپایی دومین همایش منطقه ای تئاتر پویا با موضوع دفاع مقدس خبر داد و متذکر شد: واحد هنری اداره ارشاد ملارد در نظر دارد با همکاری انجمن هنرهای نمایشی و با هدف ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهاد، انعکاس صبر و مقاومت در دوران دفاع مقدس و خلق آثار نمایشی بدیع با نگاه واقع بینانه به ارزشهای دفاع مقدس، همایش منطقه ای تئاتر پویا با موضوع دفاع مقدس را برگزار کند.

وی اضافه کرد: همایش مذکور با موضوع دفاع مقدس، ایثار، فداکاری و شهادت طلبی در دو بخش صحنه ای و خیابانی برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملارد ادامه داد: شرکت در این همایش نیز برای تمامی گروه های نمایشی آزاد است و از بین نمایشهای شرکت کننده سه اثر صحنه ای و یک اثر خیابانی به بخش پایانی راه خواهند یافت، متقاضیان تا 30 شهریورماه 92 مهلت دارند یک نسخه از نمایشنامه را به دبیرخانه همایش واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملارد ارائه دهند.

