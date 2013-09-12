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۲۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۱۰

منتظری خبر داد:

هفت هزار طرح اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد لرستان تسهیلات دریافت کردند

هفت هزار طرح اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد لرستان تسهیلات دریافت کردند

خرم آبادی - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان از پرداخت تسهیلات به هفت هزار طرح اشتغالزا مددجویان تحت پوشش این نهاد خبر داد.

ولی الله منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته به هفت هزار و 397 طرح اشتغالزا مددجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان تسهیلات پرداخت شد.

وی با اشاره به میزان تسهیلات پرداخت شده به این طرحهای اشتغالزا، عنوان کرد: در مجموع طی سال گذشته بیش از 440 میلیارد ریال تسهیلات به این طرحها پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با اشاره به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان، عنوان کرد: طی سال گذشته 16 هزار و 163 نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

منتظری با اشاره به راه اندازی کارگاههای آموزشی فنی و حرفه ای برای مددجویان تحت پوشش این نهاد در لرستان، تصریح کرد: تا کنون بیش از 35 کارگاه آموزشی برای این افراد در استان راه اندازی شده است

کد مطلب 2134221

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