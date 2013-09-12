هفت هزار طرح اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد لرستان تسهیلات دریافت کردند

ولی الله منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته به هفت هزار و 397 طرح اشتغالزا مددجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان تسهیلات پرداخت شد.

وی با اشاره به میزان تسهیلات پرداخت شده به این طرحهای اشتغالزا، عنوان کرد: در مجموع طی سال گذشته بیش از 440 میلیارد ریال تسهیلات به این طرحها پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با اشاره به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان، عنوان کرد: طی سال گذشته 16 هزار و 163 نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

منتظری با اشاره به راه اندازی کارگاههای آموزشی فنی و حرفه ای برای مددجویان تحت پوشش این نهاد در لرستان، تصریح کرد: تا کنون بیش از 35 کارگاه آموزشی برای این افراد در استان راه اندازی شده است