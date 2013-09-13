به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از ناشران عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی روز گذشته پنجشنبه 21 شهریور به دعوت این مجمع با حضور در کانون اندیشه جوان در کارگاهی یک روزه با موضوع «برندیگ و تبلیغات کتاب» شرکت کردند.

این کارگاه که از ساعت 9 صبح الی 18 بعد از ظهر و در سه بخش برگزار شد، در سه محور با موضوع اصول و مبانی بازاریابی و تبلیغات، برندینگ و تبلیغات، به ناشران شرکت کننده اطلاعاتی ارائه داد تا بتوانند با بهره‌مندی از آن در فرآیند تولید کتاب و انتشارات به تولید توزیع دقیق و مناسب و فروش آثار خود نگرشی تازه پیدا کنند.

تدریس این کارگاه بر عهده ساعد جنانی دانش‌آموخته رشته تبلیغات در دانشکده صدا و سیما و از فعالان عرصه مارکتینگ و بازاریابی بود که در سه پنل تخصصی مطالب خود را ارائه کرد. وی سخنان خود را با تعریف موضوعاتی مانند بازاریابی و عباراتی چون نیاز، خواسته، تقاضا و کالا آغاز کرد.

جنانی گفت: امروزه در تعاریف، کالا را با یک مفهوم تازه تعریف می‌کنیم که عبارت است از مجموعه‌ای از مواد خام و ارزش افزوده است كه دارای ظرفیت و توان ایجاد رضایت در مشتری را داراست. در این تعریف کالا به عنوان عنصری مطرح می‌شود ساخته و پرداخته شده به وسیله مفاهیمی مانند که فیزیك یا جسم، بسته‌بندی، نصب و راه‌اندازی، تضمین و گارانتی، آموزش نحوه استفاده و خدمات پس از فروش است.

وی در همین زمینه به تعریف تازه از مفهوم خدمات نیز پرداخت و گفت: خدمت مجموعه‌ای است از عملیات مختلفی كه انجام تمام یا تعدادی از آنها باعث رفع نیاز یا ایجاد رضایت مشتری شود. مشخصات خدمت در مفهوم جدید آن عبارتند از قابل لمس نبودن، قابل ذخیره نبودن، در زمان تولید، مصرف شدن، غیر قابل تفکیک بودن با ارائه دهنده. البته این نکات را نیز نباید از یاد برد که در فروش خدمات، نقش فروشنده و جلوه‌های ظاهری بسیار مهم است.

جنانی در ادامه به تشریح موضوعات اساسی در فرآیند بازایابی از جمله بازارشناسی، بازارسازی، بازارگرمی، بازارگردی، بازارسنجی، بازارداری، بازارگردانی و بازارگرایی پرداخت و گفت: در بازاریابی با موضوعی به عنوان منحنی عمر کالا روبویی که در آن چهار مرحله معرفی، رشد، بلوغ و افول مطرح است و یک تولیدکننده موفق کسی است که بتواند با ترفندهایش ورود کالا به بخش افول را به تاخیر بیاندازد و همین نکته است که خلاقیت خودش را نشان می‌دهد.

بخش دیگری از این کارگاه به معرفی اوضاع کالاها به دو بخش مصرفی و صنعتی اختصاص یافت که در آن جنانی با اشاره به موضوع کتاب گفت: کتاب کالایی مصرفی است اما در اینکه از نوع بادوام است و یا بی‌دوام نمی‌توان قاطعانه اظهار نظر کرد و به نظرم تنها می‌شود آن را کالایی مصرفی در میانه راه دوام و بی‌دوام بودن دانست. برخی از کتاب‌ها تاریخ مصرف دارند، یعنی اگر در زمان خودشان به موقع و در محدوده زمانی خاص ارائه نشوند مشخص نیست که سرمایه تولید شده برای آنها به تولید کننده در ادامه باز خواهد گشت یا خیر؟

همچنین در این کارگاه به موضوع تقسیم بازار اشاره شد و خطاب به حاضرین اظهار شد: بازار بسته به گروه‌های خاصی از خریداران است كه ممكن است به نوع، قیمت، رنگ، كیفیت، دوام یا روش توزیع مخصوصی نیازمند بوده و نسبت به مجموعه‌ای از محرك‌های بازاریابی از خود واكنش مشابهی نشان دهند به شیوه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که در این میان تقسیم کالاهای مصرفی و صنعتی هر کدام با مولفه‌ها و شاخص‌های خاصی صورت می‌پذیرد.

از دیگر موضوعات مطرح شده در این کارگاه موضوع پیشبرد فروش در تولید بود که طی آن و در ذیل توضیح موضوع ابزارهای عمومی برای این موضوع مساله جوایز و مسابقات، هدایایی تبلیغاتی، نمایشگاه‌ها، كوپن و تخفیف، بازیها و بخت آزمایی و ....شرح داده شد.

در بخش دیگری از این کارگاه که به موضوع تبلیغات اخصاص داشت، جنانی به معرفی تاریخچه تبلیغات در ایران پرداخت و گفت: در عصر قاجار آگهی حداقل سه نام داشته است. ابتدا اعلامنامه و اشتهارنامه که قبول عامه نیافته است و سپس اعلان. به دنبال تشکیل فرهنگستان ایران در سال 1314 واژه آگاهی، جایگزین اعلان شد. اما سر پاس مختاری رئیس وقت اداره کل شهربانی طی نامه ای از ریاست وزرا درخواست کرد که چون کلمه آگاهی جهت تامینات اداره کل شهربانی تعیین شده است، مستدعی است امر فرمائید به کلیه وزارتخانه ها و دوایر دولتی دستور گردد از استعمال کلمه آگاهی به جای اعلان خودداری نمایند. پس از این نامه و دستور نخست وزیر وقت واژه آگهی به جای آگاهی تعیین شد این واژه به سرعت جا افتاد و مصطلح شد.

وی در بخش دیگی از سخنان خود به معرفی عناصر اصلی درحوزه تبلیغات پرداخت و گفت: تبلیغ کننده یا همان صاحب آگهی، دفتر تبلیغاتی، رسانه، فروشندگان خدمات تخصصی تبلیغاتی و مخاطبان ارکان اصلی تبلیغات به شمار می‌روند. از سوی دیگر باید بدانیم هدف و رسالت تبلیغات، پیام آن، رسانه منتشر کننده آن، هزینه و بودجه لازم برای اجرا و ارزیابی ثمر بخشی تبلیغات ما به چه صورت بوده است.

این کارگاه در دو هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.