صدورشناسنامه فرهنگی برای دانشجویان جدیدالورد شریف

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پایش فرهنگی دانشجویان جدید الورود دانشگاه صنعتی شریف گفت: پایش فرهنگی دانشجویان به شناسنامه فرهنگی باز می گردد که برای اولین بار ایده صدور آن در دانشگاه شریف مطرح شد.

وی ادامه داد: با بررسی شناسنامه های فرهنگی دانشجویان می توان استعدادهای آنها را کشف کرد و همچنین به علاقمندی های آنان پی برد تا براساس آن برنامه ریزی‌های لازم انجام شود.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف به تشریح چگونگی تشکیل و صدور شناسنامه فرهنگی پرداخت و گفت: این شناسنامه در حد پرسشنامه‌های کوتاهی است که حوزه های علاقمندی دانشجویان در حوزه های مختلف، علمی، سیاسی، مذهبی و ورزشی را شناسایی می کند.

وی ادامه داد: سپس دانشجویان توانمند، علاقمند به کار در این حوزه ها و دانشجویانی که در حوزه های مذکور احساس ضعف می کنند را مشخص می کند.

فیروزآبادی تصریح کرد: این پرسشنامه ‌ای که تهیه شده هرسال بازنگری می شود و تمام دانشجویان جدیدالورود که به صورت اینترنتی و حضوری ثبت نام می کنند ملزم به پاسخگویی به سئوالات شناسنامه فرهنگی دانشجویی هستند.

وی تاکید کرد: این شناسنامه همچنین اطلاعات کلی از والدین کسب می کند و براساس این فرم ها اواخر مهرماه هر سال، این فرم ها پایش می شود و بررسی آماری و نتایج آن استخراج شده و براساس نتایج در شورای فرهنگی و معاونت فرهنگی برنامه ریزی‌های لازم انجام می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف افزود: همچنین در راستای پایش فرهنگی یک همایش تحت عنوان "خانواده ناظر، خانواده ایمن و دانشگاه سالم" برگزار می شود چرا که ما اعتقاد داریم دانشگاه یک محیط بزرگ و متفاوت از بیرون است و متاسفانه والدین بعد از قبول شدن فرزندانشان در دانشگاه فراموش می‌کنند که نباید به یکباره نظارت برآنان را بردارند بلکه باید آرام آرام این کار را انجام دهند که ممکن است این مساله آسیب هایی برای دانشجو ایجاد کند.