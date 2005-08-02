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۱۱ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۳۹

در گفتگو با شبكه 5 فرانسه

دوست بلاژي : اگرايران اصرار ورزد پرونده اش به شوراي امنيت ارجاع داده مي شود

وزير امورخارجه فرانسه روز گذشته اعلام كرد : اگر ايران بر از سرگيري فعاليتهاي هسته اي خود اصرار ورزد پرونده هسته اي اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شينهوا ، فليپ دوست بلاژي وزير امورخارجه فرانسه در گفتگو با شبكه 5 تلويزيون اين كشور در باره ضرب الاجل ايران گفت : به نظر مي رسد اولتيماتوم ايرانيها بهانه اي براي اتخاذ يك تصميم يكجانبه است .

وي با اشاره به نشست اضطراري آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران اظهار داشت : اگرايران ازتصميم خود براي از سرگيري غني سازي اورانيم بازنگردد، ما مجبور خواهيم شد از شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بخواهيم يك نشست اضطراري برگزار كند و اگر بازهم ايران بخواهد به تصميم خود اصرار ورزد ما مجبور خواهيم شد اين مسئله را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهيم .

بنابراين گزارش ، وزير امور خارجه فرانسه با درخواست از ايران بر ادامه مذاكره با اروپا تاكيد كرد و افزود : مذاكرات فرصتهايي را در اختيار تمامي طرفهاي مربوط به اين مسئله قرار خواهد داد و ايران بايد اين فرصت را بدست بياورد .  

گفتني است ايران 10 مرداد را به عنوان ضرب الاجلي براي ارائه پيشنهادات اروپا تعيين كرد و اعلام كرد كه اگر تا اين زمان اروپا پيشنهادات خود را ارائه نكند فعاليتهاي هسته اي خود را از سر خواهد گرفت . اروپا نيز اعلام كرد كه در چند روز آينده پيشنهادات جامع خود را به ايران ارائه خواهد كرد . 




 

کد مطلب 213444

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