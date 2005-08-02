دوست بلاژي : اگرايران اصرار ورزد پرونده اش به شوراي امنيت ارجاع داده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شينهوا ، فليپ دوست بلاژي وزير امورخارجه فرانسه در گفتگو با شبكه 5 تلويزيون اين كشور در باره ضرب الاجل ايران گفت : به نظر مي رسد اولتيماتوم ايرانيها بهانه اي براي اتخاذ يك تصميم يكجانبه است .



وي با اشاره به نشست اضطراري آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران اظهار داشت : اگرايران ازتصميم خود براي از سرگيري غني سازي اورانيم بازنگردد، ما مجبور خواهيم شد از شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بخواهيم يك نشست اضطراري برگزار كند و اگر بازهم ايران بخواهد به تصميم خود اصرار ورزد ما مجبور خواهيم شد اين مسئله را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهيم .



بنابراين گزارش ، وزير امور خارجه فرانسه با درخواست از ايران بر ادامه مذاكره با اروپا تاكيد كرد و افزود : مذاكرات فرصتهايي را در اختيار تمامي طرفهاي مربوط به اين مسئله قرار خواهد داد و ايران بايد اين فرصت را بدست بياورد .



گفتني است ايران 10 مرداد را به عنوان ضرب الاجلي براي ارائه پيشنهادات اروپا تعيين كرد و اعلام كرد كه اگر تا اين زمان اروپا پيشنهادات خود را ارائه نكند فعاليتهاي هسته اي خود را از سر خواهد گرفت . اروپا نيز اعلام كرد كه در چند روز آينده پيشنهادات جامع خود را به ايران ارائه خواهد كرد .









