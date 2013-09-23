به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین موسی‌پور اولین استاندار دولت دهم در قم بود که در تاریخ ۱۶ مهر ماه سال ۸۸ از سوی هیئت دولت به عنوان نخستین روحانی بعد از انقلاب، به سمت استانداری قم منصوب شد.

موسی‌پور که علاوه بر تحصیلات حوزوی در دانشگاه نیز تحصیل کرده بود، پیش از استانداری قم، معاون پارلمانی حجت الاسلام پورمحمدی وزیر کشور در دولت نهم بود.

به رغم اینکه برخی‌ها در ابتدای کار موسی‌پور در قم اعتقاد داشتند که یک روحانی نمی‌تواند از عهده این مسئولیت برآید اما در پایان ماموریت وی، همگان از خدماتی که در این دوره برای قم صورت گرفته بود به نیکی یاد کردند.

بخشی از اقدامات دوره استانداری موسی پور در قم

بهره برداری از فاز اول پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم، پیگیری و فعال شدن اجرای پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) معروف به طرح حرم تا حرم، طرح توسعه ضلع شمالی، غربی و شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س)، فعال‌تر شدن پروژه احداث میدان بزرگ امام خمینی(ره)، فعال شدن پروژه‌های مسکن مهر در استان، آغاز عملیات اجرا و بهره برداری از راه‌های قم ـ نیزار، قم ـ ورجان، قم ـ گرمسار، تعریض ورودی قم ـ کاشان، دو بانده کردن جاده قم ـ شکوهیه، دو بانده کردن جاده قم - جعفریه، آزادراه قم - اراک، ساماندهی ورودی‌های قم از جمله احداث تقاطع غیرهمسطح سه راهی خرمشهر و تقاطع غیرهمسطح ۷۲ تن، تعریض راه قم ـ قنوات و اجرای کمربند ریلی از دیگر اقداماتی است که در کارنامه دوره مسئولیت موسی‌پور دیده می‌شود.

اگر بخواهیم به برخی از نقاظ ضعف دوره مسئولیت حجت الاسلام موسی‌پور به عنوان استاندار قم اشاره کنیم، می‌توان اختلافات استانداری با مدیریت شهرداری را یادآور شد که در آن دوره به وضوح مشهود بود.

اما در مجموع کارنامه موسی‌پور در استانداری قم قابل قبول بوده و علما، مراجع و عموم مردم از خدماتی که در این دوره صورت گرفته رضایت داشتند تا جایی که تغییر ناگهانی موسی‌پور در سال ۹۱ را دور از انتظار می‌دانستند و خواهان ادامه مسئولیتش در استان بودند.

توجه موسی پور به بخش‌های استان و مناطق محروم

موسی‌پور توجه به بخش‌های مختلف استان و مناطق کمتر برخوردار را در دستور کار داشت و در دوره مسئولیتش به تمامی بخش‌های استان سفر کرد و اقدامات و برنامه‌های خوبی برای توسعه و رفع مشکلاتی که مردم بخش‌ها با آن مواجه بودند را به تصویب رساند و به فرماندار سابق نیز ماموریت ویژه داد تا بعد از زمان مشخصی به این بخش‌ها سفر کند و از چگونگی اجرای مصوبات جویا شده و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

حجت الاسلام موسی پور سخنران توانمندی بود و در کار خود به قدری جدیت داشت که مدیران استان همواره در جلساتی که با حضور وی تشکیل می‌شد، هر لحظه خود را می‌بایست آماده پاسخگویی در حیطه کاریشان می‌دیدند و در صورتی که از مدیری کم کاری می‌دید عذر او را می‌خواست.

فاز اول طرح انتقال آب سرشاخه‌های دز به قم که بزرگترین پروژه استانی، ملی و منطقه‌ای به شمار می‌رود، با تلاش‌ها و پیگیری‌های حجت الاسلام موسی‌پور به خصوص بعد از سفر رهبر معظم انقلاب که مطالبه جدی معظم له در خصوص تامین آب شرب قم بود به سرانجام رسید و در تاریخ پنجم خرداد ۱۳۹۰ افتتاح شد.

حجت الاسلام موسی‌پور رابطه نزدیکی با علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی داشت و هرچند تاکنون دلیل تغییر موسی‌پور در آن برهه مشخص نشده، اما برخی‌ها مشکل موسی‌پور با جریان انحرافی و ایستادگی در برابر آن جریان که در گذشته در کنار گذاشتن مصطفی‌ پورمحمدی از وزرات کشور دخیل بودند را علت اصلی برکناری وی از استانداری قم می‌دانند.

تغییر ناگهانی موسی پور در یکسال مانده به پایان دولت دهم و تعجب همگان

سرانجام پایان ماموریت حجت الاسلام موسی‌پور در هفتم تیرماه ۹۱در جلسه هیئت دولت که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، اعلام و ضمن قدردانی از زحمات و خدمات وی، کرم رضا پیریایی به عنوان استاندار جدید قم معرفی شد.

این تغییر ناگهانی در حالی که یک سال و چند روز از عمر دولت دهم باقی مانده بود، موجب تعجب همگان قرار گرفت تا جایی که حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، در خطبه‌های نماز جمعه قم در خصوص این تغییر ناگهانی استاندار اظهار داشت: مردم قم از طریق رسانه‌ها اطلاع پیدا کردند که دولت درپی تغییر استاندار است که این امر موجب ناراحتی مردم شد.

وی عنوان کرد: بعد از ۳۳ سال از انقلاب برای اولین بار یک استاندار روحانی در کشور و آن هم در قم بر سر کار آمد که ارتباطش با حوزه علمیه و مردم بسیار مطلوب بود و وی انسان فاضل‌، دوراندیش و با کفایت و دارای آرمان‌های بلند برای توسعه و عمران استان قم بود و در این دوره نیز طرح‌های خوبی را آغاز و به سرانجام رساند.

امام جمعه قم با بیان اینکه نگاه موسی‌پور به طرح‌های زیربنایی و همچنین توجه به مناطق محروم استان از نقاط قوت عملکرد وی بوده، افزود: تغییر حجت الاسلام موسی‌پور در این شرایط به هیچ وجه مورد حمایت مردم نیست و از طرف مردم شریف قم و علما خواستار تداوم مأموریت استاندار در قم هستیم.

سوابق پیریایی، دومین استاندار دولت دهم در قم

کرم‌رضا پیریایی پیش از آنکه به عنوان استاندار قم معرفی شود، استاندار همدان بوده و مسئولیت‌هایی از جمله معاون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، رئیس مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما، مدیرکل صدا و سیمای کردستان و ایلام، مدیر ارتباطات و مشاور معاون ارتباطات و امور بین‌الملل صدا و سیما، مدیر مجتمع بهارستان «مجلس شورای اسلامی»، مشاور رئیس سازمان امور مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان قروه، دهگلان و شهرستان بانه کردستان، مدیرکل اجتماعی و انتخابات استانداری کردستان، فرماندار شهرستان دره‌شهر و آبدانان استان ایلام در وزارت کشور در کارنامه وی دیده می‌شود.

پیریایی در حالی کار خود را در قم آغاز کرد که فضای عمومی استان، مسئولان و به خصوص علما و مراجع تقلید از این تغییر رضایت چندانی نداشتند و تعدادی از مراجع همچون حضرات آیات سبحانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی و هاشمی شاهرودی در دیدارهایی که با مسئولان داشتند، از خدمات صورت گرفته در دوره مسئولیت حجت الاسلام موسی‌پور ابراز رضایت داشتند.

استاندار سابق همدان که خود از خانواده بزرگ رسانه و مدیرمسئول و صاحب امتیاز هفته نامه جریان در همدان است در ابتدای کار بدنبال آرام شدن فضای استان از این تغییر و تحول بود و در این خصوص در اولین سخنرانی خود در نماز جمعه قم که در شهریور سال ۹۱ به مناسبت هفته دولت داشت، به مردم قول داد که به دنبال جابجایی مسئولان نیست و تاکید کرد "موج تغییر و تحول در مسئولان استان در کار نیست، اما اگر کسی مسیر اشتباهی و در خلاف مسیر خدمت به نظام و مردم را طی کند کنار گذاشته می‌شود."

پیریایی در‌‌ همان سخنرانی گفت: "رئیس جمهور برای تحول بیشتر استان من را به قم فرستاد و تذکر داد احترام علما و مراجع تقلید نگه داشته شود و در راستای تکریم مردم و شتاب بیشتر در کارهای عمرانی تلاش کنم. "

پیریایی به وعده خود عمل کرد و در طی یکسال گذشته تنها یک معاون خود را تغییر داد و اسماعیل زارعی کوشا را هم به عنوان فرماندار شهرستان قم جایگزین عبدالسعید حقیقی مقدم کرد.

زارعی کوشا از جمله افراد مورد اعتماد پیریایی به شمار می‌رود که پیریایی سعی کرده در هر کجا مسئولیتی بر عهده می‌گیرد، از این مدیر جوان استفاده کند که مدیریت طرح و نظارت مرکز موسیقی سازمان صداوسیما، قائم مقامی و معاون اداری و مالی صدا و سیمای همدان، مشاور و مدیرکلی حوزه استاندار همدان در دوره پیریایی و سرپرست فرمانداری بهار از سمت‌های قبلی زارعی کوشا است.

پیریایی از فرماندار جوان قم خواست که همکاری خوبی با شورای اسلامی شهر داشته باشد و کمیسیون تطبیق مصوبات شورا با قانون را به کمیسیون گروگان گیری مصوبات تبدیل نکند، چرا که در گذشته عدم همکاری بین فرمانداری و شورا موجب مسکوت ماندن تعدادی از مصوبات می‌شد که افزایش تنش بین مسئولان را در پی داشت.

واژه‌های ادبیات گفتاری پیریایی و مهمترین برنامه‌اش در قم

جهان شهر بودن قم، انسجام و هم افزایی، حفظ وحدت، وفاق و همدلی و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها، از جمله واژه‌های ادبیات گفتاری پیریایی است که کمتر سخنرانی از وی می‌توان یافت که چنین واژه‌هایی را به زبان نیاورده باشد.

پیگیری آمایش سرزمین از مهم‌ترین برنامه‌های اعلام شده توسط پیریایی در دوره مسئولیت‌اش در قم بوده که در مراسم معارفه خود قول پیگیری آن را داد و در این راستا نیز در یک سال گذشته جلسات کار‌شناسی خوبی در این زمینه در استان برگزار شد که وی در مراسم روز خبرنگار امسال، از اصحاب رسانه و مطبوعات استان خواست تا نتایج آمایش سرزمین را از استانداری پیگیری کنند.

پیریایی رابطه نزدیکی با مجموعه دولت دهم و همچنین شخص رئیس جمهور و معاون اول وی داشت و خود نیز در این خصوص گفته است " بنده در دولت دهم با آقای احمدی‌نژاد و آقای رحیمی رابطه بسیار نزدیکی داشتم و تقاضاهایی که در این دوره برای استان از دولت داشته‌ایم؛ با جواب مثبت از سوی آن‌ها روبه رو شده است."

پنج مرتبه سفر رئیس جمهور سابق به قم در طول یکسال

این رابطه نزدیک پیریایی با رئیس جمهور سابق منجر به پنج سفر رسمی و غیر رسمی احمدی‌نژاد به قم شد که نخستین سفر در دیماه ۹۱ بود که اولین مخزن گازی منطقه توسط احمدی‌نژاد افتتاح شد که بعد چند روز از این سفر رئیس جمهور سابق در سفری کوتاه و غیر رسمی دیگر به قم، ضمن برگزاری جلسه‌ای با استاندار به زیارت حضرت معصومه(س) رفت.

احمدی‌نژاد پنجم آذرماه سال ۹۱ مقارن با عاشورای حسینی به صورت غیرمنتظره در جمع عزادارن حسینی در صحن آئینه حرم مطهر حضرت معصومه(س) حاضر شد و بعد از اقامه نماز ظهر عاشورا به کارگاه ساخت ضریح جدید حرم مطهر امام حسین(ع) در مدرسه معصومیه رفت و از آن بازدید کرد.

رئیس جمهور سابق، سوم اردیبهشت ۹۲ نیز برای افتتاح چند پروژه عمرانی و زیر بنایی به قم سفر کرد که مهم‌ترین این طرح‌ها، طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم بود.

پنجمین سفر احمدی‌نژاد به قم در طی یک سال گذشته به سیزدهمین روز از تیرماه سال ۹۲ باز می‌گردد که در این سفر رئیس جمهور سابق ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی همانند مترو و مونوریل قم، پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) را افتتاح کرد که دلیل این تعداد سفر توسط رئیس دولت، بخشی از آن مربوط به رابطه نزدیک پیریایی با احمدی‌نژاد بود.

پیریایی در قم رابطه خوبی با علما و مراجع تقلید برقرار کرد و در چند نوبت جلسات شورای اداری استان را در دفا‌تر مراجع تقلید و با حضور آنان برگزار کرد و از طرف دیگر جلسات مستمری با حضور ائمه جمعه قم داشت که این امر نشان از اهتمام جدی پیریایی برای برقراری رابطه و تعامل مطلوب با علما و حوزه علمیه قم داشت.

هر چند موسی‌پور در اذهان عموم مردم قم به استانداری پرکار در حوزه عمرانی شناخته شد و دلیل آن نیز به سرانجام رساندن پروژه‌های عمرانی مختلف در استان بود، اما پیریایی با گذشت یک سال از آغاز به کارش، عموم مردم بیشتر او را شخصیتی فرهنگی می‌شناسند.

هر چند که پیریایی نیز نسبت به پیگیری طرح‌های عمرانی استان تلاش‌هایی داشت، اما از وضعیت مالی و بودجه‌ای کشور شانس نیاورد و پروژه‌های عمرانی قم گرچه متوقف نشد اما لاک پشتی به مسیرش ادامه داد.

عصر کاری و شب فرهنگی برنامه ویژه پیریایی برای بخش‌ها

عصر کاری و شب فرهنگی، یکی از برنامه‌های ویژه پیریایی برای بخش‌های استان و همچنین مناطق شهری قم بود که استاندار به همراه معاونین خود و برخی از مدیران کل، طی سفری یک روزه به بخش‌ها مشکلات آنها را مورد بررسی و برای رفع آنان مصوباتی می‌گذراند و برگزاری جلسات دیدار عمومی با اقشار مردم نیز از دیگر برنامه‌های پیریایی در سفر به بخش‌ها بوده است.

پیریایی رابطه خوب و نزدیکی با محمد دلبری شهردار قم و همچنین اعضای شورای شهر به خصوص حجت الاسلام آتش زر رئیس شورای شهر برقرار کرد که به گفته خود، در برخی از مواقع این رابطه نزدیک مورد انتقاد برخی از معاونان و اطرافیان مواجه می‌شد، اما به اعتقاد وی مدیریت شهری نقش موثری در توسعه و پیشرفت قم بر عهده دارد که باید بدان توجه ویژه‌ای داشت.

حادثه ۲۲ بهمن قم، مهمترین چالش دوره مسئولیت پیریایی

مهم‌ترین چالش دوره مدیریت پیریایی به عنوان استاندار قم، حادثه ۲۲ بهمن سال 91 بود که سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی عده‌ای با اخلال مواجه شد و اتفاقاتی رخ داد که موجب هتک حرمت حرم مطهر و همچنین رئیس قوه مقننه شد که تبعات آن تا همین هفته‌های گذشته که گزارش گروه تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شد ادامه داشت.

در بخشی از گزارش قرائت‌شده حادثه ۲۲ بهمن قم در مجلس شورای اسلامی به خطا و تقصیرات دستگاه‌های مسئول در استان اشاره شده که علاوه بر سپاه، اداره کل اطلاعات و نیروی انتظامی، استانداری را هم به عنوان رئیس شورای تأمین استان قم مقصر شمرده است.

علی لاریجانی بعد از گذشت یک ماه از حادثه ۲۲ بهمن که سفری به قم نداشته در نامه‌ای به مردم قم نوشت،" شنیدم که جمعی از مردم برای استقبال از خادم خود برنامه ریزی کرده‌اند که از محبت مردم بزرگوار قم سپاسگذارم. "

رئیس قوه مقننه در نامه‌اش در خصوص استقبال مردمی از خادم خود آورد،" با توجه به اینکه برخی از مسئولان شهر مانند آقای استاندار بهانه‌هایی آورده‌اند که دلالت بر عجز اداری آنان دارد، تقاضا دارم از هرگونه برنامه‌ای برای استقبال خودداری فرموده و اجازه دهند تا وقت خود را صرف خدمت بیشتر به استان نمایم.

پیریایی که برای تعامل با نمایندگان قم در مجلس و به خصوص لاریجانی حسن نیت داشت، در واکنش به نامه لاریجانی طی مصاحبه‌ای گفت: "سخن آقای لاریجانی در نامه اخیر که مسئولان استان یا استاندار را عاجز از ایجاد امنیت دانسته، اصلا درست نیست. به گواه شاخص‌های موجود عملکرد استان در حوزه امنیت، بسیار درخشان و قابل تقدیر است. من تعابیر به کار رفته توسط آقای لاریجانی را به معنی زیر سؤال بردن خدمات شبانه‌روزی همکاران نظامی، انتظامی و امنیتی استان قم در برقراری امنیت می‌دانم. "

دولت در انتخاب استاندار قم دقت کند

عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انتخاب استاندار در قم به جهت آنکه، این استان از ویژگی‌هایی ممتازی برخوردار است، بسیار مهم بوده که دولت باید در این زمینه بسیار با دقت تصمیم بگیرد.

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی گفت: کسی که می‌خواهد به عنوان استاندار در قم کار کند، باید جایگاه بارگاه منور کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و همچنین حوزه علمیه و مراجع معظم تقلید را به خوبی بشناسد.

وی با بیان اینکه در طول ایام مختلف سال، قم همواره میزبان، زائران و مسافران فراوانی از سراسر کشور است، افزود: اقداماتی که از گذشته تاکنون در قم صورت گرفته، کافی نیست و این استان نیازمند پروژه‌های متعدد زیرساختی است که در این راستا استاندار به عنوان نماینده عالی دولت می‌تواند نقش موثری در اجرای آن داشته باشد.

تولیت سابق حرم حضرت معصومه(س) با بیان اینکه استاندار بعدی قم باید اقدامات عمرانی قم را با جدیت دنبال کند و نسبت به اوضاع زندگی در قم شناخت درستی داشته باشد، افزود: انتخاب استاندار قم از آن جهت که این استان، محل رفت و آمد مسئولان ارشد کشوری است هم مهم به نظر می‌رسد.

استاندار جدید قم باید ارتباط و تعامل خوبی با مراجع و حوزه داشته باشد

آیت الله مسعودی خمینی با تاکید بر این که استاندار قم باید بتواند ارتباط و تعامل خوبی با مراجع تقلید و حوزه داشته باشد، افزود: اگر استاندار بعدی قم از بین روحانیون انتخاب شود، این امر اولی است چرا که یک شخص روحانی به طور کامل در جریان مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قم قرار دارد و بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد.

تولیت سابق حرم مطهر حضرت معصومه(س)، در ادامه با بیان اینکه بنده با تمام استاندارانی که به قم آمدند کار کرده‌ام، گفت: هر کدام از آقایان استانداران که در قم کار کردند، دارای نقاط ضعف و قوتی بودند که البته در این فرصت نمی‌توان به همه آنها اشاره کرد.

وی گفت: معتقدم که در دوره‌های مختلف تعدادی به عنوان استاندار قم معرفی شدند که نباید به قم می‌آمدند و از طرفی هم چند نفر بودند که انصافا برای استان قم خدمات شایسته‌ای داشتند که از جمله آنها می‌تواند به آقای محتاج اشاره کرد که شخصیت و عملکرد ایشان در شأن و جایگاه قم بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: امروز قم به استانداری همانند ایشان نیاز دارد و کسی که انتخاب می‌شود باید برای 50 سال آینده قم برنامه ریزی کند و اجر همه کسانی که در دوره‌های گذشته برای استان قم کار کردند نیز نزد خداوند مأجور است.

چه کسی کلیددار استان قم می‌شود؟

با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب وزرا و در دست گرفتن کامل اداره امور کشور، این روز‌ها نگاه مردم استان‌ها به خیابان فاطمی تهران و ساختمان وزارت کشور دوخته شده تا نماینده عالی دولت و استاندار خود در دوره جدید که از سوی وزیر کشور معرفی می‌شود را بشناسند.

هر چند وزیر کشور عجله‌ای برای تغییر استانداران ندارد، اما گمانه زنی‌ها در هر استان برای انتخاب افراد به عنوان استاندار در این ایام بالا گرفته است.

در استان قم نیز زمزمه‌هایی برای حضور افراد مختلف اعم از بومی و غیر بومی، اصلاح طلب و اصولگرا به گوش می‌رسد که بیشتر درحد یک گمانه زنی رسانه‌ای است.

قم خاستگاه انقلاب و مذهبی‌ترین شهر ایران است و به دلیل وجود سه قطب حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و حوزه علمیه و مراجع معظم تقلید به عنوان‌ ام القرای جهان اسلام شناخته شده است که مجموع این ویژگی‌ها، استان قم را از سایر استانهای کشور متمایز کرده و امروز نیز اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.

قم، به فرموده رهبر معظم انقلاب، چون از دوران طاغوت مغضوب دستگاه حکومت بود، متأسفانه عقب‌افتادگى‌هاى متراکمى دارد، این عقب‌افتادگى‌ها را باید مسئولین با جدیت و بسرعت برطرف کنند.

هر چند که دولت‌های نهم و دهم اقدامات و قدم‌های خوبی در توسعه، عمران و آبادانی قم برداشته‌اند، اما به دلیل‌‌ همان عقب ماندگی‌های متراکمی که مقام معظم رهبری بدان اشاره فرمودند، تا نقطه مطلوب و در خور و شان این استان فاصله زیادی داریم که امید است دولت جدید که رئیس آن فرزند حوزه به شمار می‌رود با انتخاب استانداری قوی، کارآمد و پر تلاش دِین خود را به نسبت به حرم اهل بیت(ع) ادا کند.

نکته مهمی که در انتخاب کلیددار استان قم باید بدان توجه شود، تعمیم‌‌ همان فرموده رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخاب رئیس جمهور که در سالگرد ارتحال امام راحل بدان اشاره فرمودند، این بار در سطح انتخاب استاندار است که باید استانداری برای قم انتخاب کرد که خوبی‌های استانداران قبلی را داشته و عاری از نقاط ضعف استانداران سابق باشد.

بایدها و نبایدهایی که استاندار جدید باید بدان عنایت داشته باشد

داشتن روحیه تعامل با حوزه علمیه، علما و مراجع تقلید، توجه ویژه به مباحث عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها، عدم ورود به مسائل حاشیه‌ای که موجب اختلاف و تفرقه در استان می‌شود، اولویت دادن به مباحث فرهنگی و اجتماعی در قم، همکاری همه جانبه استانداری با سایر مسئولان از جمله تولیت آستان مقدس فاطمه معصومه(س)، شورای اسلامی شهر، شهرداری و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اهتمام به ایجاد و گسترش زیر ساخت‌های زیارتی و گردشگری، فعال نمودن بخش‌های صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی که مورد تاکید رهبر معم انقلاب بوده، رسیدگی به مناطق محروم شهری و بخش‌های استان با توزیع عادلانه امکانات و سرمایه‌های استان، فراهم کردن شرایطی مطلوب برای ورود سرمایه گذاران به استان و فعالیت بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین مواردی است که استاندار جدید قم باید نسبت به آنها عنایت و اهتمام جدی داشته باشد.

و کلام آخر اینکه کسی باید استاندار قم شود که علاوه بر رعایت موراد عنوان شده قبلی، خود و همکارانش در سطوح مختلف اجرایی به تکریم و احترام مردم شریف استان قم توجه ویژه‌ای داشته باشد که رهبر معظم انقلاب به این نکته ظریف در جمع مسئولان اجرایی استان اشاره و فرمودند: "یکى از چیزهائى که خیلى مهم است، برخورد مسئولان رده‌هاى مختلف دستگاه‌ها با مردم و با مراجعین است."

مهدی بخشی سورکی