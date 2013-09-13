۲۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۲۳

جزئیات مهمان شدن دانشجویان کارشناسی در دانشگاه پیام نور

روند مهمان شدن دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در سیستم جامع خدمات آموزشی ( گلستان) پیرو ابلاغ آیین نامه آموزشی، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آیین نامه معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور، دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی با مراجعه به سایت گلستان و از طریق منوی درخواست ها، درخواست مهمان شدن به مرکز یا واحد مورد نظر را ثبت کنند.

مرکز یا واحد مبدا موظف است حداکثر بعد از 2 روز کاری، موضوع را بررسی و مطابق مقررات نسبت به تایید یا عدم تایید مهمان شدن دانشجو اقدام کند.

مرکز یا واحد مقصد نیز حداکثر تا دو روز کاری فرصت دارد درخواست را بررسی و موافقت یا عدم موافقت با درخواست مهمان را در سیستم جامع خدمات آموزشی ثبت کند.

 

