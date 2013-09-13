خواندن کتاب در جامعه امنیت ایجاد می کند

حمیدرضا عسگری مورودی در گفتگو با خبرنگار مهر هفته فرهنگ رضوی و جشن های دهه کرامت را تأثیرگذار در تمامی ابعاد جامعه دانست و اظهار داشت: تفکر عمیق در سیره زندگی امام رضا(ع) درس های بزرگی برای زندگی ما است که اگر به آن عمل شود شاهد اتفاقات مطلوبی در محیط اجتماعی خواهیم بود.

وی آسیب های اجتماعی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم را نیز حاصل شکاف و فاصله با سیره رضوی و اهل بیت (ع) برشمرد و گفت: امنیت را با خواندن کتاب و ایجاد ساز و کارهای کتابخوانی و کار فرهنگی می توان ایجاد کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز طلاق، اعتیاد، ناامنی و...را نیز نتیجه همین فاصله ها با ائمه اطهار (ع) ذکر کرد و افزود: خواندن کتاب رضوی با عمل کردن به آموزه های اخلاقی آن اتفاق بزرگ و بزرگترین هدیه است.

وی یادآور شد: بسیاری از کمبودهای فرهنگی و اجتماعی را با کتابخوانی می توان کاهش داد و شاهد آثار آن در تمامی ابعاد جامعه بود.