100 برنامه فرهنگی و هنری طی هفته فرهنگ رضوی در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی با بیان اینکه جشنواره رضوی دهمین سال خود را حوزه بین الملل آغاز کرده است، اظهار داشت: در این راستا طی هفته رضوی در استانهای کشور این جشنواره در زمینه های مختلف برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این راستا پنجمین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی امسال نیز در لرستان برگزار شد، عنوان کرد: همچنین جشنواره های جنبی در بخشهای مختلف نیز در شهرستانهای لرستان برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان بیان داشت: در مجموع 100 برنامه جنبی در هفته فرهنگ رضوی در استان لرستان برگزار شد.

حجت الاسلام اسماعیلیان همچنین با اشاره به تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه پنجمین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی در استان لرستان، گفت: در مجموع بیش از 30 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

وی ادامه داد: در نهایت 17 اثر به بخش مسابقه جشنواره سراسری نماهنگ رضوی در استان لرستان راه یافت و در مراسم اختامیه نیز از دو اثر به عنوان آثار برگزیده و یک اثر شایسته تقدیر تجلیل به عمل آمد.