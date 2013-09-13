یادواره شهدا شهرک انقلاب شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول بسیج سازندگی استان سمنان در جلسه توجیهی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در بین دهیاران، مسئولان پایگاه‌ها، اعضای حوزه مالک اشتر بیارجمند و مسئولان اجرایی این شهرستان و نیز جمعی از مردم روستاهای اطراف گفت: اصلی‌ترین و مهم‌ترين هدف این سازمان تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری است.

جبار دوستمحمدیان اظهار کرد: بسیج سازندگی استان سمنان با تمام نیروی خود در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداشته و آمادگی کامل برای هرگونه همکاری با مردم، مسئولان و دیگر اقشار را دارد تا به هدف خود برسد، چرا که اصلی‌ترین هدف این سازمان تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری است.

وي ضمن توجیه کامل طرح‌های اقتصاد مقاومتی و چگونگی اجرای آنها و واگذاری تسهیلات به متقاضیان گفت: متقاضيان طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد در جهت تحقق این اهداف که خود بخش اعظم مشکلات مردم را از نظر شغلی و اقتصادی برطرف می‌کند، همکاری لازم را داشته و تمام سعی خود را برای شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی به کار گیرند.

همچنين مدیرکل کمیته امداد امام خميني (ره) استان سمنان گفت: اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای پیشنهادی رهبر معظم انقلاب در مقابل حربه‌های دشمن است که این طرح نشان‌دهنده درایت ایشان در مقابله با جنگ نرم است.

نجفعلي انتظاری اگر ما از سخنان رهبری تبعیت داشته باشیم و به خوبی آن را درک کنیم، می‌فهمیم که اقتصاد مقاومتی آن اقتصاد ریاضتی نیست که غرب از آن تعبیر می‌کند.

وي افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی سپردن کار به دست مردم و خودکفا شدن در نیازهای اساسی خانواده.

گردهمایی زنان بسیجی گرمسار برگزار شد

رئيس بسيج جامعه زنان گرمسار در گردهمایی زنان بسیجی گرمسار گفت: دختر مسلمان نماد حجب و حيا و پاكدامني است و دختر خوب منشأ خير و بركت و نيكي است.

مريم گليني افزود: دختران امروز مادران فرداي جامعه هستند، با تربيت صحيح دخترانمان مي‌توانيم آينده جامعه را در دست گيريم.

وي با بيان اينكه يكي از عواملي كه در بروز انحرافات جوانان نقش دارد، محيط آسيب‌زاست، تصريح كرد: محيط نقش بسزايي در رفتار فرد دارد و اين تأثير مي‌تواند جنبه مثبت يا منفي داشته باشد.

وي افزود: مادران نقش بسزايي در تربيت و تشكيل شخصيت دختر دارند و بايد فرزند خود را در نوع ظاهر و پوشش لباس و گفتار راهنمايي كنند.

رئيس بسيج جامعه زنان گرمسار گفت: علم رفتارشناسي مي‌گويد، دوستان از هم تأثير مي‌پذيرند و شخصيت دوست اثر سازنده يا مخرب بر شخصيت ديگري دارد و در اينجاست كه والدين وظيفه دارند در انتخاب دوست خوب فرزندان خود را راهنمايي كنند.

گليني تأكيد كرد: دختران زماني كه در دوران جواني در آستانه زندگي اجتماعي قرار مي‌گيرند، نياز به الگويي دارند تا سبب پيشرفت آنها شود.

گردهمایی فرماندهان پايگاه‌هاي مقاومت گرمسار برگزار شد

رئيس بسيج جامعه زنان گرمسار در جلسه با عنوان دفاع مقدس در سالن جلسات حوزه بنت الرسول با حضور فرماندهان پايگاه‌هاي مقاومت این شهرستان برگزار شد، گفت: هدف از برگزاري برنامه‌هاي هفته دفاع مقدس انتقال فرهنگ ايثار و شهادت است.

مريم گليني اظهار كرد: دفاع مقدس نعمتي از جانب خداوند متعال به ملت ايران بود كه وظيفه داريم شكرگزار آن بوده و در حفظ و ماندگاري آن از هيچ كوششي دريغ نورزيم.

وي افزود: دفاع مقدس نشان از عزت و شرف و استقلال و ايستادگي ملت ايران در برابر مستكبران و زورگويان عالم است.

فرمانده حوزه بنت الرسول گرمسار به برنامه‌هاي هفته دفاع مقدس اشاره كرد و تصريح كرد: ارائه مشاوره در زمينه‌هاي مختلف توسط كارشناسان با مسئوليت فرهنگي حوزه، نشست بصيرتي با موضوع پيروي از سبك زندگي شهدا و تربيت فرزندان، نمايشگاه كتاب، البسه حجاب و عفاف و لوازم‌التحرير و ديدار با امام جمعه از جمله ويژه‌ برنامه‌هاي پايگاه‌هاي مقاومت در هفته دفاع مقدس است.

گليني از ديگر برنامه‌هاي پايگاه‌هاي مقاومت در هفته دفاع مقدس را برگزاري يادواره شهدا و كلنگ‌زني پايگاه عفاف گرمسار، مسابقات فرهنگي و ورزشي و خاطره‌نويسي و آذين‌بندي پايگاه‌ها، دعوت از پيشكسوتان جنگ و خانواده‌هاي شهدا جهت ارائه خاطرات از شهيدان، سركشي از خانواده شهدا، برگزري ايستگاه صلواتي و شركت در غبارروبي مزار شهدا عنوان كرد.

یادواره شهدا شهرک انقلاب شاهرود برگزار شد

عضو مؤسسه سیره شهدای قم در یادواره شهدا شهرک انقلاب شاهرود که به همت پایگاه عاشقان ولایت حوزه مقاومت بسیج مساجد و محلات علی ابن ابیطالب(ع) و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان و خانواده معظم شهدا در مسجدالنبی شهرک انقلاب شاهرود برگزار شد، گفت: ملت مصر امروز باید بیش از گذشته هوشیار باشند و بدانند که وحدت، انقلاب مصر را از سراشیبی سقوط دور می‏‌کند.

حجت‌الاسلام علی دیانی ضمن گرامیداشت دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) و تقدیر از برگزاری یادواره شهدا اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا تجلیل از ایثار و شهادت و پاسداشت مقاومت ائمه اطهار از صدر اسلام تاکنون است و این دارای اجر و مزد زیاد نزد پروردگار عالمیان است.

وی افزود: شهدا، شاهدان الهی در دنیا و آخرت هستند و گواهان اعمال و پذیرش بخشش گناهان خلق در پیشگاه خداوند متعال هستند که نزد پروردگار آرامش یافته اند و روزی می‌خورند.

استاد حوزه و دانشگاه قم خاطرنشان کرد: فرهنگ و رسم و روش شهدا باید در جامعه اسلامی ما روز به روز پررنگ‌تر و اثرگذارتر از گذشته باشد و این نیاز به ترویج و گسترش این فرهنگ در جامعه دارد.

وی تصریح کرد: امروز بیش از گذشته نیاز به فرهنگ ایثار و شهادت داریم؛ چرا که دشمنان ما با جنگ نرم در صدد کم رنگ و بی‌اهمیت جلوه دادن این فرهنگ مقدس در جامعه اسلامی ما و جوامع دیگر دارند.

حلقه‌های صالحین پایگاه بسیج شهید بسطامی شاهرود تشکیل شد

رئيس بسیج کارگری سپاه شاهرود در بازدید از حلقه‌های صالحین پایگاه بسیج شهید بسطامی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود در سخنانی ضمن گرامیداشت دهه کرامت گفت: حلقه‌های صالحین عرصه مناسبی برای معرفت‌افزایی و ارتقاي بصیرت بسیجیان است.

محمود نصیری اظهار کرد: ما به مشکلات خاص بسیجیان در کارخانجات و محیط‌های کارگری واقف هستیم و در تلاش هستیم که با کمک مسئولان و خود شما عزیزان این مشکلات را رفع كنيم.

رئيس بسیج کارگری سپاه شاهرود افزود: موضوع خط تولید، شیفت کارگران و خستگی فیزیکی و بدنی کارگران بسیجی که در محیط کار مشغول هستند، مورد قبول همه است.

نصیری خاطرنشان کرد: اما نباید فیض و خیر و بهره ای که در جلسات حلقه‌های صالحین نصیب عزیزان می‌شود را نادیده انگاشت و باید به این موضوع نیز توجه لازم شود.

مدیر عامل نیروگاه سیکل ترکیبی و فرمانده پایگاه بسیج مهندس اشتری نیز در این دیدار ضمن تقدیر از حضور مسئول بسیج کارگری و اعضای شورای حوزه بسیج الحدید گزارشی از فعالیت‌های بسیج پایگاه و مشکلات بسیجیان و نیروگاه ارائه نمود و مقرر شد در جهت اقامه نماز ظهر و عصر در نیروگاه و اعزام روحانی هماهنگی لازم انجام پذیرد.

گفتني است: نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی شهید بسطامی در 15 کیلومتری جاده شاهرود دامغان قرار دارد و پایگاه بسیج شهید بسطامی در این نیروگاه فعالیت‌های مختلفی رابرای کارکنان انجام می‌دهد.

شورای بسیج مساجد و محلات علی ابن ابیطالب(ع) شاهرود تشکیل شد

رئيس روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب(ع) شاهرود در جلسه شورای بسیج پایگاه فجر حوزه مقاومت بسیج مساجد و محلات علی ابن ابیطالب(ع) كه با حضور اعضای شورای پایگاه و تنی چند از اعضای شورای حوزه مقاومت در محل مسجد امام خمینی(ره) شهرک فجر شاهرود برگزار شد، گفت: امروز جنگ نرم است و باید همه هوشمندانه در مقابله با این جنگ حرکت کنیم.

مویدی در این جلسه با گرامیداشت دهه کرامت بر اجرای برنامه ها و انعکاس خبری آن تأکید کرد و اظهار كرد: باید فعالیت‌های پایگاه در بیرون از پایگاه و در محل نیز نمود داشته باشد و این نیاز به انعکاس فعالیت‌های پایگاه دارد که باید مسئول روابط عمومی پایگاه فعال و فعالیت ها را به موقع انعکاس دهد.

همچنين رئيس بسیج مساجد و محلات علی ابن ابیطالب(ع) پايگاه فجر شاهرود با تقدیر از فعالیت‌های بسیجیان گفت: شورای پایگاه برنامه‌های صالحین و امربه معروف اولویت بسیج هستند و باید اعضا شورا پیگیر انجام دقیق این برنامه‌ها در پایگاه و مشارکت همه بسیجیان در این برنامه ها باشند.

سیدجواد عرب افزود: همه اعضا شورا وظیفه دارند علاوه بر انجام برنامه‌های ابلاغی حوزه مسئولیت خود در اجرای برنامه‌های اولویت‌دار پایگاه همکاری كنند و وظیفه خود بدانند تا این برنامه‌ها به نحوه شایسته اجرا شود.

گردهمایی گردان‌های امام حسین (ع) شاهرود برگزار شد

معاون پژوهشی موسسه امام خمینی(ره) قم در گردهمایی نیروهای گردان‌های امام حسین (ع) شاهرود گفت: وجود ولایت فقیه مهمترین عامل در تحکیم وحدت یک جامعه است.

علی شریفی اظهار داشت: جایگاه ایران اسلامی به برکت وجود ولایت فقیه،خون مطهر شهدا و پشتیبانی مردم در جهان رفیع و عزتمند است.

وی گفت: کشورهای معاند با جمهوری اسلامی بر روی بحث ولایت فقیه تمرکز کرده‌اند و از طرفی برای دستیابی به راهکاری برای زیر سؤال بردن آن وا ز سویی جذابیت نهفته در کاربری این شاهکار اسلامی همه آنها را در تعجب فرو برده است.

معاون پژوهشی موسسه امام خمینی(ره) قم بیان کرد: به فرموده امام خمینی (ره) آنقدر که مراتب تجدد و درستی در این ولی فقیه نهفته است که در هیچ یک از آیین و تمدنی چنین کاربرد و چنین مراتبی موجود نیست.

شریفی به توطئه‌های دشمنان علیه ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: با گذشت بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان با توطئه‌ها و ترفندهای گوناگون علیه این نظام الهی به میدان آمدند، ولی با حضور مقتدرانه ولایت فقیه ضمن خنثی‌سازی توطئه‌ها باسنجيده‌ترين رفتار و عملکرد، پايه‌هاي نظام مقدس جمهوری اسلامي مستحکم‌تر شده است.

وی ادامه داد: وجود ولی فقیه که همانند پدری از خانواده حمایت می‌کند، نمی‌توان کشور را تهدید کرد؛ چرا که وجود ولی فقیه مهمترین عامل در تحکیم وحدت یک جامعه است.

معاون پژوهشی موسسه امام خمینی (ره) قم بیان کرد: با توجه به اقدامات گسترده و علمی دشمن در به زانو در آوردن ایران وعدم توفیق در این امر باید گفت ولی فقیه جایگاهیست که علم روز و حتی علومی جلوتر از علم روز را به همراه درایت همراه خود دارد و این فقط در دینی چون اسلام به این خوبی و درستی گنجانیده شده است.