عملیات کربلای 5 در سیستان و بلوچستان بازخوانی می شود

حمزه دهقان در گفتگو با مهر اظهار داشت: منطقه سیستان دارای سرداران بزرگ و افتخار آفرینی است که درعملیات کربلای 5 نقش آفرینی داشتند.

وی گفت: سرداران شهيد ميرحسيني، هراتي و خدري از جمله شخصیت هایی هستند که از این استان در اين عمليات بزرگ و تاريخي حضور داشته و به درجه رفيع شهادت نائل آمدند.

وی افزود: از همین رو با توجه به افتخارات رزمندگان اسلام و گرامیداشت یاد و خاطر این شهیدان بزرگوار به عنوان یکی از عملیات های مهم در دوران 8 سال دفاع مقدس لذا این عملیات در شهرستان زابل بازسازی و بازخوانی می شود.

وی گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس از 31 شهریور تا 6 مهرماه سال جاری و گرامیداشت این هفته ۱۴ كميته با عنوان هاي دانشجويي، امنيتي - انتظامي، ايثارگران، تربيت بدني، نيروهاي مسلح، فرهنگي و هنري، دانش آموزي، تبليغات و مراسم، اطلاع رساني و روابط عمومي، بانوان، شهرستان ها، اصناف، ارزشيابي و نظارت و همچنین كارگري به منظور هر چه باشکوه تر برگزار کردن این مراسم تشكيل شده است.

دهقان اجراي برنامه رژه نيروهاي مسلح برپايي رقابت هاي ورزشي و نمايشگاه هاي فرهنگي، تجليل از خانواده معظم شهدا و ايثارگران و آزادگان را از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس در استان عنوان کرد.

وی هفته دفاع مقدس را فرصت مغتنمی برای آشنایی نسل جوان با ارزش های ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: گرامیداشت هفته دفاع مقدس موجب می شود تا یاد شهدا و شخصیت های تاثیر گذار که مجاهدت آنها موجب سرافرازی و سربلندی ایران اسلامی شد زنده و ماندگار شود