  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

دهقان عنوان کرد:

عملیات کربلای 5 در سیستان و بلوچستان بازخوانی می شود

عملیات کربلای 5 در سیستان و بلوچستان بازخوانی می شود

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدير كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌ هاي دفاع ‌مقدس سيستان و بلوچستان گفت: عمليات كربلاي پنج همزمان با هفته دفاع مقدس درشهرستان زابل بازخواني و بازسازي مي شود.

حمزه دهقان در گفتگو با مهر اظهار داشت: منطقه سیستان دارای سرداران بزرگ و افتخار آفرینی است که درعملیات کربلای 5 نقش آفرینی داشتند.

وی گفت: سرداران شهيد ميرحسيني، هراتي و خدري از جمله شخصیت هایی هستند که از این استان در اين عمليات بزرگ و تاريخي حضور داشته و به درجه رفيع شهادت نائل آمدند.

وی افزود: از همین رو با توجه به افتخارات رزمندگان اسلام و گرامیداشت یاد و خاطر این شهیدان بزرگوار به عنوان یکی از عملیات های مهم در دوران 8 سال دفاع مقدس لذا این عملیات در شهرستان زابل بازسازی و بازخوانی می شود.

 وی گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس از 31 شهریور تا 6 مهرماه سال جاری و گرامیداشت این هفته ۱۴ كميته با عنوان هاي دانشجويي، امنيتي - انتظامي، ايثارگران، تربيت بدني، نيروهاي مسلح، فرهنگي و هنري، دانش آموزي، تبليغات و مراسم، اطلاع رساني و روابط عمومي، بانوان، شهرستان ها، اصناف، ارزشيابي و نظارت و همچنین كارگري  به منظور هر چه باشکوه تر برگزار کردن این مراسم تشكيل شده است.

دهقان اجراي برنامه رژه نيروهاي مسلح برپايي رقابت هاي ورزشي و نمايشگاه هاي فرهنگي، تجليل از خانواده معظم شهدا و ايثارگران و آزادگان را از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس در استان عنوان کرد.

وی هفته دفاع مقدس را فرصت مغتنمی برای آشنایی نسل جوان با ارزش های ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: گرامیداشت هفته دفاع مقدس موجب می شود تا یاد شهدا و شخصیت های تاثیر گذار که مجاهدت آنها موجب سرافرازی و سربلندی ایران اسلامی شد زنده و ماندگار شود

 

 

کد مطلب 2134565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها