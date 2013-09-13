زائران در سفر حج بیش از 5 هزار دلار همراه خود نبرند

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامرضا رضایی گفت: با توجه به بخشنامه اخیر دولت عربستان کلیه زائران، مدیران کاروان‌ها و مجموعه‌ها و عوامل ستادی و اجرایی که عازم سفر حج هستند، فقط می‌توانند مبلغ 5 هزار دلار یا معادل آنرا همراه داشته باشند.

رضایی تأکید کرد: در پروازهای هواپیمایی سعودی اظهارنامه‌ای بین مسافران توزیع می‌شود که همه افرادی که بیش از مبلغ یادشده دلار همراه داشته باشند، لازم است پس از تکمیل اظهارنامه مذکور، در فرودگاه مقصد، آنرا به گمرک ارائه و ممهور به مهر نماینده گمرک در فرودگاه‌های مدینه و جده نمایند تا هنگام بازگشت، در فرودگاه عربستان مورد سؤال واقع نشوند.

این مقام مسئول در سازمان حج و زیارت یادآور شد: زائرینی که با پروازهای شرکت هواپیمایی ایران ایر و ماهان به سرزمین وحی عزیمت کنند، در صورت همراه داشتن مبلغ بیش از 5 هزار دلار لازم است پس از ورود به فرودگاه مدینه و جده اظهارنامه مذکور را در فرودگاه مقصد دریافت و نسبت به تکمیل و ارائه آن به نماینده گمرک در آن فرودگاه و ممهور کردن آن اقدام نمایند.

بر اساس مصوبه بانک مرکزی، زائران حج تمتع سالجاری 300 دلار ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای دریافت می‌کنند.

