تولید سلول های بنیادی در بدن موجود زنده

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانش پژوهان می گویند موفقیت آنها احتمالاتی را برای تولید دوباره بافت های آسیب دیده در افراد مبتلا به گستره وسیعی از بیماری ها از جمله نارسایی قلبی تا ضایعه نخاعی فراهم می کند.

محققان در این پژوهش از همان دستور العمل تقویت رشد مواد تشکیل دهنده استفاده کردند که به طور معمول برای تولید سلولهای بنیادی در ظروف آزمایشگاهی به کار گرفته می شود؛ با این تفاوت که این سلول ها این بار در بدن موش های زنده آزمایشگاهی قرار داده شدند.

دانشمندان پس از این آزمایش دریافتند قادر به خلق سلول های بنیادی پرتوان القایی دوباره برنامه ریزی شده هستند.

مانوئل سرانو مجری این تحقیقات در مرکز تحقیقات ملی اسپانیا در مادرید گفت: این فرایند احتمالات جدیدی را در پزشکی احیا، فراهم می سازد.

وی افزود: یکی از یافته های مهم ما این بود که سلول های بنیادی پرتوان القایی تولید شده در موش های زنده بسیار مشابه سلول های بنیادی جنینی بودند تا سلول های پرتوان القایی که در ظروف آزمایشگاهی تولید می شوند.

به گفته وی سلول های پرتوان القایی دوباره برنامه ریزی شده در موش های زنده، توانایی تمایز به انواع مختلف سلولی دارند و فقط به پرتوان القایی یا سلول های جنینی محدود نمی شوند.

این امر حاکی از این است که سلول های دوباره برنامه ریزی شده در پستانداران زنده سلول هایی تولید می کنند که ظرفیت های بیشتری و یا به گفته داشنمندان انعطاف پذیری بیشتری دارند.

متخصصان سلول های بنیادی که به طور مستقیم در این مطالعه حضور نداشتند می گویند این موفقیت هیجان انگیز است اما خاطر نشان می کنند که این شیوه نمی تواند در انسان به کار گرفته شود چرا که سلول های دوباره برنامه ریزی شده همچنین می توانند به شکل گیری تومور در موش ها منجر شوند.

نتایح این احقیقات در نشریه نیچر منتشر شده است.